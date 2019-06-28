中評社香港6月28日電/孫輝：漓水風情畫 桂林山水詩 ——桂林行吟十章（下）



作者：孫輝 遼寧撫順 退休





漓水風情畫 桂林山水詩



——桂林行吟十章（下）





（八）七律*十里畫廊（上平：十灰）



清·康有為《漓江雜咏》詩曰：“錦石奇峰次第開，清江碧溜萬千回。 問餘半月行何事，日讀天然畫本來”。進入月亮山旅遊風景區，奇峰林立，山嵐繚繞，沿路奇峰美景，田園秀色，許多山岩形狀獨特給人遐想，佩桃獻壽、海豚出水、尼姑下山、火焰山、八戒曬肚、金貓出洞、馬象奇石、駱駝過江、美女梳妝…，趣味盎然，如詩如畫，被稱為陽朔十裡畫廊己非虛言。這裡你可以進入《圖騰古道》，開啟了一道遠古之門，一覽桂林先民居住、生活、宗教、狩獵和甑皮文化的歷史風貌；你可以帶著對遠古壯鄉美好回憶一起走進夢幻般的《漓水·古越》，一賞少數民族的 "銅鑼文化"、"綉球文化"、 "山歌文化"的精彩表演；你可以進入“金水岩”旱洞天堂區，感受橫穿三座大山的純天然的桂林獨特的喀斯特地貌風韵，進入大自然的空調間……特嵌得《漓江雜咏》中一句，以抒胸臆——







茂林修竹淨無埃，錦石奇峰次第開。



漓水風情多輾轉，圖騰古道暫徘徊。



江村秀色濃濃染，山野煙光淡淡裁。



遍覽芳菲尋妙句，詩翁已入畫中來。







（九）七律*古街夜色（下平：六麻）



千年桂林城，繁華東西巷，它見證了桂林建城後1400多年的興衰變遷。夜色的古巷，添加了一種來自燈火闌珊的魅力，火紅的燈籠高高掛起，明亮的黃光閃爍，讓這個古巷更具風情，讓人忍不住想靠近，想融入這樣的景致！緊臨的雙塔、榕杉湖最能體現"城在景裡，景在城中"的山水格局。習習晚風中沿湖漫步，晶瑩剔透的玻璃橋，磷磷波光中金銀雙塔矗立水中熠熠生輝，水中倒影隨風閃爍，美不勝收! 夜色中的陽朔“西街”是小家碧玉型的，清幽雅致，燈 火璀璨。“陶潛彭澤五株柳，潘岳河陽一縣花。兩處怎如陽朔好，碧蓮峰裡住人家”。早在一千多年前的唐代，詩人沈彬便對住在碧蓮峰裡的居民羨慕不已。而今它既包容著古老的、更前衛的休閑風尚、又顯現著國際情調的、充滿西方色彩的“洋人街”。古今中外，摯樸典雅與前衛繁華，就在這“不夜”的江南特色小鎮和諧地共生著。





山環江繞近商家，燈火飄浮夜籠紗。



古巷騰光妍素雅，清潭照影映繁華。



人間勝境當如是，世外桃源若似差。



不羨神仙親桂水，碧蓮峰裡淡生涯。





注：“騰光”，閃射出光彩;光華四溢。“淡生涯”，指不趨慕功名利祿的生活。







（十）七律*桂林攬勝（上平：十五删）



一山一水皆詩意，此次觀光的最後一站，是上堯山。堯山是桂林的最高峰，海拔909米，被美國國家地理雜誌評為世界十佳欣賞“喀斯特地貌峰林峰叢奇觀”的觀景地之一，號稱嶺南山王。岡巒起伏，氣勢磅礴，植被豐茂，杜鵑遍野。天氣晴朗之際，是唯一360°欣賞桂林的最佳之處，全城景色盡收眼底。也是天隨人意，我們竟享受了桂林這坐“雨城”難得的“奢侈”，雨霽天晴，霧散雲開。我們幾位“勇者”乘坐沒有封閉的纜車飄然直上，登峰眺目，極於煙際；整個桂林市容映入眼簾：群峰玉立，清流蜿蜒，翠竹臨風，綠野平蕪，含詩孕畫，真是別有一番韵味。 你怎能不感嘆那“山聳聳，水彎彎， 飛瀑飄霞吻流泉”的醉人美景；你怎能不感嘆那“千峰環野立，一水抱城流 ”，“沙際分魚艇，煙中見寺樓”的秀麗畫卷——







晴嵐倒影桂江灣，瀲灩流連畫裡山。



出浴嶒峨研俊雅，縈回澄澈秀幽嫻。



抱城一水青羅帶，環野千峰碧玉鬟。



境界脫塵天築就，銷魂物我競開顔。





