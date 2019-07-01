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歐陽文章：留春令•澎湖灣
http://www.CRNTT.com   2019-07-01 00:08:38


　　中評社香港7月1日電/歐陽文章：留春令•澎湖灣　（中華新韵十一庚） 
　　
　　 作者：歐陽文章　北京　經濟學研究學者 


　　　留春令•澎湖灣 
 

　　 東南鎖匙，湖映霞赩，蛟騰乾坤。 

　　 天水相交上下碧，臥舳艫驚濤枕。 


　　 澎湖環島三十六，沙灘白浪吻。 

　　 未須滄海成桑田，寶島明珠亮恒。
 

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