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歐陽文章：留春令•澎湖灣
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2019-07-01 00:08:38
中評社香港7月1日電/歐陽文章：留春令•澎湖灣 （中華新韵十一庚）
作者：歐陽文章 北京 經濟學研究學者
留春令•澎湖灣
東南鎖匙，湖映霞赩，蛟騰乾坤。
天水相交上下碧，臥舳艫驚濤枕。
澎湖環島三十六，沙灘白浪吻。
未須滄海成桑田，寶島明珠亮恒。
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