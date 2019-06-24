民調：8成首爾女性害怕被偷拍　公廁最危險

中評社香港6月24日電／韓國一項民意調查顯示，8成首爾女性擔心被偷拍。女性最害怕在公共廁所遭偷拍，男性則是最害怕在旅館被偷拍。



韓國首爾警方日前破獲一起大規模偷拍案，涉案嫌犯被控在汽車旅館房間安裝迷你無線網路攝影機，透過針孔偷拍房客來牟利，受害者多達1600人。民眾遭偷拍問題引發各界關注。



韓國“韓民族新聞”指出，首爾市和樹木女性人權諮詢所日前發佈的“關於市民對非法拍攝的認識”調查結果顯示，8成首爾女性對被偷拍感到不安。



中央社援引報道，這項民意調查是透過網路進行，對象為年滿19至59歲的1500名首爾市民，時間為5月23日至29日。



當被問及“是否曾因為被非法偷拍而在日常生活中感到不安”時，有69%的受訪者回答稱“有”。



按照性別區分，女性受訪者中有80%的人回答曾感到不安，男性受訪者比例為57%。女性對於被偷拍的不安感高於男性，透過此次調查再次得到證實。



最讓人擔心被非法偷拍的場所就是旅館（43%）。其次分別為公共廁所（36%）、游泳場或浴池（9%）和地鐵（7.6%）等。



值得注意的是，男女受訪者對於上述問題的看法存在差異。調查顯示，男性對在旅館被偷拍的不安感最大（65%），而女性則是害怕在公共廁所被偷拍（52%）。



此外，當被問及如何在懷疑會遭偷拍的場所活動時，61%的受訪者回答，“在使用洗手間時會確認是否有孔洞等”。也有受訪者回答，“使用前會查看是否有攝像頭”（57%）、“儘量不使用外面的廁所”（44%）。



還有受訪者回答，“會隨身攜帶可以檢查（非法偷拍）的簡便工具”（8%）。



關於根絕非法偷拍的對策，選擇“加強對非法偷拍加害者的處罰”的受訪者占比最大，達71%。