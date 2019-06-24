雙城論壇７月上海舉行　羅智強肯定柯文哲

台北市議員羅智強。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月24日電（記者 鄭羿菲）針對上海—台北雙城論壇即將舉行，中國國民黨台北市議員羅智強接受中評社時表示，無黨籍台北市長柯文哲在反中氛圍這麼高漲的時刻，還是繼續維持雙城論壇這件事是不容易的，既然過去慣例雙城都舉行，維持這個交流的模式，有交流總比沒交流好。他也說，中國大陸這幾年包括會展經濟、公共建設部分，雙方是有可以參照學習的地方，



1970年生的羅智強，花蓮縣大陳一村出生，祖籍浙江大陳島，政治大學法學碩士，歷任“總統府”發言人、“總統府”副秘書長等職。2018年投入台北市議員選舉，以新人之姿拿下全市第一高票（40391票）。



羅智強接受中評社訪問表示，任何兩岸交流能夠繼續舉行，多一扇溝通的窗口總比少一扇溝通窗口好，對於柯文哲在反中氛圍這麼高漲的時刻，還是繼續維持雙城論壇這件事是不容易的，他認為兩岸已經建立的交流管道不要輕易地斷絕放棄，他認同應繼續維持雙城論壇。



被問到此次雙城論壇適逢2020選前，時間上有點敏感，對柯文哲堅持親自參與的看法，羅智強說，他覺得這兩件事應該分開，如果因為2020而把從前北市長郝龍斌時期開始維繫多年的雙城論壇中斷，大家也會說是做賊心虛，他認為是什麼就做什麼，既然過去慣例雙城都舉行，維持這個交流的模式，有交流總比沒交流好。不是每個人都要學蔡英文老死不相往來，甚至打成你死我活的局面，兩岸之間還是要長長遠遠走下去。



至於此次雙城論壇主題鎖定經貿、新創，有否期待什麼樣的交流？羅智強認為，中國大陸這幾年包括會展經濟、公共建設部分，雙方是有可以參照學習的地方，包括一些城市之間的經貿互動往來的經濟政策規劃，雙邊坐下來溝通、彼此交流長處短處，這樣的交流還是有實質的功能，柯市長不妨以此角度切入。



2019上海—台北雙城論壇預定於7月4日在上海舉行，柯文哲將親自出席，而此屆雙城論壇鎖定在經貿、創新、產業交流，並以“創新、合作、未來”為主題，向下延伸出“生物科技產業交流分論壇”、“醫學科技發展分論壇”、“文化分論壇”、“青創與智慧城市分論壇”等四個分論壇，分別探討城市未來的發展模式。