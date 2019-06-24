迎G20峰會　大阪主要車站禁用寄物櫃垃圾桶

中評社香港6月24日電／20國集團（G20）大阪峰會將於28日到29日舉行，由於屆時多國領袖齊聚，為強化維安工作，大阪府內及關西主要車站，從今天到29日將暫時禁用投幣式寄物櫃與垃圾桶。



日本放送協會（NHK）報道，作為G20大阪峰會強化維安的一環，大阪府內主要的JR及私鐵車站，今天開始暫停使用投幣式寄物櫃及垃圾桶。



中央社援引報道，G20大阪峰會28日到29日將登場，由於多國領袖齊聚，讓日本政府繃緊神經，全力強化維安工作。



其中在鐵道運輸方面，為避免投幣式寄物櫃及垃圾桶成為維安死角，從今天到29日，大阪府內及關西主要車站將暫時禁用。



雖然相關單位已在事前進行宣導，但仍有不知情民眾提著大行李，在車站內找不到可以用的寄物櫃。



從富山縣到大阪的男性說，雖然知道要在大阪舉行峰會，但不知道寄物櫃不能使用，現在只能拖著大行李箱，雖然累也是沒辦法的事。



各鐵道公司也呼籲，民眾在G20大阪峰會舉行這段時間，請配合將自己的垃圾帶回家。



日本共同社報道，大阪府警方今天在大阪城公園的護城河，搜索是否有可疑物品。



大阪城公園預定將作為峰會相關活動的場地之一。



部分警察潛入護城河仔細搜索，部分警察則坐在橡皮艇上察看石牆，確認牆上及水下都沒有爆裂物。



大阪城公園是觀光勝地，為強化維安，大阪城天守閣及西之丸庭園都臨時休館及休園；大阪城公園周邊道路也實施大規模交通管制。



大阪府警方表示，峰會期間大阪市內的一般道路，將有9個區域會實施交管。



這9個區域主要是各國元首下榻飯店周邊，交管時間從6月27日到30日；阪神高速公路同時間從一早到深夜，市區路段也將暫停通行。



大阪府警方預測屆時交通將會非常擁擠，呼籲民眾若非必要，應避免前往管制區域。



大阪府警方表示，這9個區域包括JR大阪站、中之島、大阪城、近鐵大阪上本町站、南海電鐵難波站、JR天王寺站，及峰會會場的INTEX大阪等周邊地區。



由於各國領袖進出下榻飯店及峰會會場時，就會進行數分鐘到一小時左右的交通管制；特別是JR大阪站及大阪城附近，預料各國領袖可能頻繁往來，隨著交管次數增加，交管時間也會延長。