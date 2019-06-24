埃塞俄比亞兵變未遂，軍隊參謀長遭槍擊身亡

中評社北京6月24日電／埃塞俄比亞中北部一座城市22日晚發生未遂兵變，軍隊參謀長等3人死亡，一名將軍是主謀。



埃塞總理阿比·艾哈邁德·阿里辦公室23日發布一份聲明，說阿姆哈拉州首府巴赫達爾前一晚發生未遂兵變。



聲明說，兵變旨在破壞事發地區“來之不易”的和平，這一圖謀應受到所有埃塞俄比亞人譴責，埃塞政府完全有能力“制服（發動兵變的）武裝組織”。



埃塞國家媒體23日報道，阿姆哈拉州州長安巴丘·梅孔嫩和一名助手在兵變中喪生；軍隊參謀長西雷·梅孔嫩試圖阻止兵變，遭警衛槍擊身亡。



阿比在國家電視台說，兵變發生時，阿姆哈拉州州政府部分官員正開會，一些人死亡，一些人受傷。



報道說，兵變主謀是阿姆哈拉州安全部隊主管阿薩姆紐·齊蓋。



阿姆哈拉州特種部隊主管塔費拉·馬莫准將當天告訴埃塞國家電視台，參與兵變的大多數人遭逮捕，一些人在逃。



法新社23日報道，22日日落後不久，巴赫達爾響起槍聲，持續數小時。



阿比去年4月就任，推行經濟改革。他同年與長期對峙的鄰國厄立特裡亞總統伊薩亞斯·阿費沃爾基會面，邁出外交“融冰”重要一步。



法新社報道，埃塞時常發生部族衝突，超過100萬埃塞人流離失所，對阿比執政構成不小的挑戰。



（來源：新華網）