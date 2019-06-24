罷工進入第5天　長榮出手將招募200空服員

長榮空服員罷工。（中評社 資料照） 中評社台北6月24日電／長榮空服員罷工進入第5天。長榮航空總經理孫嘉明今天證實，今年本來就有招募新的空服員的計劃，將招募200多名空服員，且將首次招募男空服員，第一波會由地勤人員轉任。同時招考時也會把空服員特殊的工作性質披露得更清楚，“覺得不適合的就不應該來”，不要進來才說被騙。



桃園市空服員職業工會今天指控，長榮航空以“不罷工同意書”迫使會員受困“國外”並藉此打壓工會；長榮反控工會散布“公司刻意閒置人力，擴大罷工爭議”等流言。長榮空服員罷工進入第5天，爭議愈演愈烈。



針對“交通部”指出“勞動部”針對長榮空服員罷工有提出方案，對此，“勞動部”回應，目前方案不便對外透露，但有促成雙方接觸，希望未來不久能再進行協商。



長榮空服員罷工，“交通部”今天召開第6次應變中心會議，“交通部次長”王國材表示，就他所知，“勞動部”已提出一些方案，勞資雙方有機會各退一步。



今天的長榮股東會後記者會後，孫嘉明受訪證實，今年原本招募200名新空服員的計劃會持續，並視運力與罷工回復狀況增加員額，也會招收男性空服員，首波由地勤人員轉任，這項創舉一改長榮航空30年來沒有男性空服員的潛規則。



孫嘉明強調，每個工作都很辛苦，應徵前不要被外面看到的美照迷惑，把臉書、IG上的打卡當作工作的全貌，這是不對的，長榮航空會把空服員特殊的工作性質披露得很清楚，“覺得不適合的就不應該來”，不要進來才說被騙。



孫嘉明說，公司能做的就是把職業風險降到最低，希望員工按照公司的規定，保護自己。對於有些空服員說，進來之後才發現與原本想到不一樣，孫嘉明罕見動氣，大家都大學畢業，“書讀到哪裡去、你們都這麼好騙嗎？”



孫嘉明表示，最快26日將公布7月受影響航班，讓旅客能方便安排後續行程。