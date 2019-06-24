韓國瑜再嗆蔡英文　民進黨已成民退黨？

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月24日電（記者 蔣繼平）蔡英文批中國國民黨高雄市長韓國瑜才是權力中毒，韓今天受訪表示，他想反問一句話，民進黨今天“總統”初選的民調辦法，全台灣人都懷疑公平性，所以他才會說蔡今天是不是得了權力中毒症，他提出來，不要把這話放在他身上，自己去思考民進黨是不是長得越來越不像民進黨，民進黨全名叫做民主進步黨，是不是已經變成“民主退步黨”？



明天國民黨“總統”初選將舉行國政發表說明會，韓國瑜表示，他詢問了很多學者、專家，大概有2、30位，但顧問團目前都還沒浮到檯面上來。他個人希望能夠呈現一個自己對“中華民國憲政”的看法、兩岸的看法、“國防”的看法、“外交”的看法，而這些顧問團他都請益過。



關於22日晚上在台中舉行造勢大會，對於台灣的經濟解方提出“拉進來、打出去”的口號，韓國瑜指出，他是想將“國外”退休的財政、經濟的官員及一些學者專家，懂當地市場有經驗的，拉到台灣來，政府不要讓中小企業自己去獨立作戰，非常辛苦，拉進來，讓他們跟中小企業直接來會談，告訴中小企業如何找到外銷訂單，就是拉進來。



至於打出去的意思，韓國瑜表示就是所有將來台灣的外交單位，要結合外貿的單位，要結合親近台灣的友善單位，成立一個一個外銷的據點，所以未來的外交，絕對不是只有政治資源以及政治層面，應該整個外交轉為經貿外交，剩下來幫助中小企業把產品走出去。