陳柏光：加強化聯繫推動民心融合為兩岸要務

中評社台北6月25日電（作者 陳柏光）第十一屆“海峽論壇”自6月15日到21日在福建廈門舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋在16日的論壇開幕大會中表示，“海峽論壇”是習近平總書記在元月《告台灣同胞書》發表四十週年紀念會上發表重要談話後，兩岸民間首場大規模的交流活動，參與人數創下歷年新高紀錄，強調兩岸經濟交流融合的強大力量以及兩岸民眾同根同源的文化聯繫，是任何勢力都無法抵抗與切割的，“時和勢都在支持國家統一和民族復興的力量這一邊”。台灣知名的政治評論黃智賢也在開幕演講中，特別提到“我是中國的台灣人，我們要和平，我們要一國兩制”，強調“兩岸分隔七十年仍未統一，這是中華民族最大的痛，不要讓悲劇繼續下去，大陸、台灣聯合起來才有未來。”令人相當動容。



回顧今年年初，蔡英文在回應習近平談話時，刻意扭曲談話意涵，硬將“九二共識”與“一國兩制”劃上等號，建構承認“九二共識”就等於接受“一國兩制”的荒謬邏輯，並要求台灣各政黨不要再談“九二共識”。接著為了轉移施政不利與地方選舉大敗的焦點，蔡英文與民進黨不斷在台灣鼓吹“仇中”、“抗中”的民粹氛圍，採取各種行政與立法作為，包括修正“刑法”關於外患罪的規定，將大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，納入適用範圍；增訂兩岸人民關係條例，明訂兩岸協商簽署政治協議，必須經過“立法院”“雙審議”，並經全民公投通過後，才能進行簽署與換文生效；甚至將“海峽論壇”這種以民間屬性為主的兩岸交流活動定位為大型的“統戰平台”，禁止“中央”政府單位參與，也要求地方政府“最好”不要派員參加，更威脅人民團體或政黨派員出席，最重可以依據相關法規予以勒令解散等。種種出於偏狹意識形態與政治利益算計的作為，為兩岸交流互動加上一道道的枷鎖，一步一步地將兩岸關係帶往險境，當前台海情勢之嚴峻，確實不容吾輩樂觀。



個人此次獲邀出席本屆的“海峽論壇”，在幾天的活動中與兩岸各界的民間人士廣泛交流，深深感覺到許多民眾對於兩岸和平的熱切渴望，以及民間情感交融的熱情溫馨，儼然已經成為目前兩岸嚴峻寒風中的一股暖流。我曾多次在文章與談話中提到“九二共識”是兩岸交流的基本前提，也有人將之稱為“通關密語”，而此一“通關密語”並非由中國大陸單方面提出，企圖強加於台灣身上的，而是經過當時兩岸的合法政府所共同認可的。因此，從去年以來台灣內部的大多數民調都顯示，大部分的台灣民眾都接受以“九二共識”為前提，推動兩岸之間的交流互動，維持兩岸關係的和平發展。可是，民進黨政府卻罔顧台灣多數民意，刻意將“九二共識”與“一國兩制”混為一談，四處給承認“九二共識”的團體與個人扣上“親中賣台”的帽子，令人感到十分痛心與憤怒。

