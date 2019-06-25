張軍：G20不會也不允許討論香港問題

吹風會現場(中評社 林艷攝) 中評社北京6月25日電（記者 林艶）外交部6月24日上午就習近平主席出席二十國集團（G20）領導人第十四次峰會舉行中外媒體吹風會，外交部部長助理張軍回答香港媒體記者提出的有關香港問題表示，G20不會討論香港問題，我們也不會允許G20討論香港問題。同時，他也指出，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，無論在任何場合，用任何形式，我們都不允許任何國家、任何個人干涉中國內政。



吹風會現場，有香港媒體記者問道，中美兩國元首會晤期間是否會談及香港問題。對此，張軍表示，大家都知道，G20是國際經濟合作論壇，這是G20領導人對這個論壇給予的定性，重點是聚焦全球經濟、貿易、金融等領域的問題，重在加強宏觀政策協調，合作應對挑戰。



張軍強調，可以肯定的是，G20不會討論香港問題，我們也不會允許G20討論香港問題。



張軍表示，香港特區政府為了維護社會公平正義，彌補法律制度上的缺陷，採取了一系列舉措，對此，我們認為是完全必要的，中央政府支持特區政府所採取的舉措。



有香港媒體記者繼續追問若特朗普提香港問題，中方的態度為何？張軍再次強調表示，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，無論在任何場合，用任何形式，我們都不允許任何國家、任何個人干涉中國內政。

