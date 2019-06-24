G20峰會中美元首見面成關注焦點

（來源：新華網） 中評社北京6月24日電／中國外交部發言人陸慷23日宣布，應日本首相安倍晉三邀請，國家主席習近平將於6月27日至29日赴日本大阪出席二十國集團（G20）領導人第十四次峰會。中國外交部前副部長何亞非23日對《環球時報》記者說，G20是全球經濟治理的首要平台，維護以規則為基礎的全球治理體系將是本屆峰會的要義。在G20平台上，中國為推動共建人類命運共同體，堅定支持多邊主義，完善全球經濟治理作出重要貢獻。本次大阪峰會，“中國方案”備受期待。上周，中美元首在通話中相約在大阪會晤。世界對這一會晤給予極高關注，期待中美經貿摩擦走出陰霾。但讓外界感到不安的是，美國又使出極限施壓的一套，在峰會前發出矛盾信號：美國商務部將中國5家公司列入“實體清單”。德國全球新聞網23日提醒說，北京希望通過談判解決與華盛頓的貿易爭端，但同時也劃出紅線——相互尊重，平等對話。



大阪峰會進入倒計時



23日，日本主流媒體以快訊第一時間報道中國國家主席習近平將出席G20大阪峰會的消息。《日本經濟新聞》稱，這將是2013年就任中國國家主席後，習近平首次到訪日本。日本共同社援引政府官員的話說，日中兩國領導人預計將在G20峰會召開的前一天（27日）舉行雙邊會晤。在日中關係因領土爭端和歷史問題遇冷數年後，安倍希望通過會談確保兩國關係保持繼續改善的良好勢頭。日本時事通訊社稱，日方還希望借此為爭取邀請習近平於明年作為國賓訪日打下基礎。



據G20大阪峰會官網介紹，在28日至29日期間，各國領導人將圍繞世界經濟、貿易投資、創新、環境能源、就業、女性權利、開發和健康等8個主題進行探討。23日在中國人民大學重陽金融研究院主辦的“G20大阪峰會與中國利益”主題研討會上，現任該研究院高級研究員的何亞非說，正是在G20機制中，中國首次系統性地提出全面應對政治、經濟、安全等全球性挑戰的“中國方案”，為反對貿易保護主義、克服世界經濟下行壓力等作出重要貢獻。在大阪峰會上，讓全球經濟治理更加有效、公平、公正，通過G20建立新型大國關係等預計仍將是中國努力的方向。



這是日本第一次主辦G20峰會。《日本時報》稱，安倍將在大阪恭迎世界重要國家的領導人，並希望利用此次機會彰顯日本可以成為地緣政治穩定之島。在峰會期間，有三場雙邊會晤將備受關注：中美領導人的“習特會”、美俄領導人的“特普會”以及特朗普和土耳其總統埃爾多安的會面。該報說，美國視俄羅斯為戰略對手，特朗普和普京會面卻總有“化學反應”，這讓兩人之間的會晤頗具意義。對於購買俄羅斯S－400導彈的埃爾多安來說，他和特朗普的會晤可能是土耳其避免被美國制裁的最後機會。而最重要的顯然是“習特會”，中美領導人見面的每個細節都將成為焦點。

