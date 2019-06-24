人民日報鐘聲：單邊主義沒有未來

中評社北京6月24日電／過去一年多來，美國不顧國際規則，四處挑起貿易摩擦，遭到國際社會共同反對。華盛頓一些人的極限施壓沒有嚇倒任何一個國家，反倒是以規則為基礎的多邊貿易體制成了美國單邊主義和貿易保護主義政策的最大受害者。



隨著二十國集團領導人大阪峰會日益臨近，人們的這種感受更加深刻。美國外交關係委員會網站刊發的文章強調，美國一些人對貿易的態度給大阪峰會帶來了壓力，美國政策與二十國集團傳統上對低關稅及世界貿易組織的支持相抵觸。文章指出，自2018年以來，美國政府已經對阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、中國、印度、日本、墨西哥、韓國、土耳其和歐盟等二十國集團成員推出或威脅推出關稅措施。



貿易領域四處揮舞關稅大棒的背後，是美國外交政策中不斷上升的單邊主義思維。相比以往多在國際制度體系內阻礙全球治理變革，美國一些人如今的立場進一步倒退，“退群”成癮、肆意破壞規則、不惜讓全球治理體系破碎化。華盛頓一些人在處理外交問題時，熱衷於高喊“美軍正處於歷史最強狀態”，言下之意是所有人都要給美國讓路。就這種心態，美國前財長雅各布·盧和哥倫比亞大學學者理查德·奈非在《外交事務》雜誌發表長文寫道：“每一項政策都需要權衡利弊，然而（如今的）美國官員似乎已經接受了這樣一種信念，即美國是如此強大，以至於經濟和政治引力法則不再適用於它。”



但世界並不是一個單純比塊頭、憑氣力進行較量的搏鬥場，零和思維、單邊主義不得人心，更占不了上風。美國一些人盲目信奉極端利己主義，肆意踐踏規則，破壞全球治理體系。世界對這種任性行為的普遍擔憂和同聲譴責，表明單邊主義思維已嚴重落後於時代，美國正在從參與全球治理的道義高地上跌落，不再是那個高高在上的“山巔之城”。



國際體系對規則的需求非但沒有減弱，反而在不斷增強。當前，全球熱點問題此起彼伏、持續不斷，氣候變化、網絡安全、難民危機等非傳統安全威脅持續蔓延，單邊主義、保護主義不斷上升。沒有哪個國家可以憑一己之力解決這些問題，有效應對挑戰離不開各國在制度規則框架內的攜手合作。更何況，各國生活在同一個地球村，吹滅別人的燈，會燒掉自己的胡子。美國單邊主義政策給全球造成的衝擊，無疑更加強化了人們的這種認知。