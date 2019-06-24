習近平訪朝是一次友好之旅、和平之旅

（來源：新華網） 中評社北京6月24日電／“我這次是為鞏固傳承中朝友誼而來，為推動朝鮮半島問題政治解決進程而來。”中共中央總書記、國家主席習近平6月20日在平壤錦綉山迎賓館同朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩會談時，一語點明此次對朝鮮進行國事訪問的目的。訪問結果表明，這一預期目標得以圓滿實現。



習近平此次訪朝，不僅是在中朝建交70周年這一特殊年份的一次重要訪問，也是政治解決半島無核化和建立和平機制進入關鍵時期的一次重要出訪，更是在國際形勢發生深刻複雜變化之際的一次重要訪問，時機特殊，意義重大，影響深遠。



友好之旅



中朝建交70年來，友好合作始終是貫穿其中的主線。在這次訪問中，這一主線再次得到生動體現。人們看到，包括這次訪問在內，中朝最高領導人在短短的15個月中5次會晤，創造了雙邊關係中前所未有的記錄，書寫了高層交往的又一佳話，如實反映了中朝關係的“特殊性”。這種“特殊性”表現在兩國都有著共同的理想信念和奮鬥目標，有著老一輩革命家親自締造和精心培育的傳統友誼，有著“親望親好，鄰望鄰好”的深厚民意基礎。



中朝友誼體現在相互理解、相互尊重、相互信任、相互支持之中。在此次訪問中，習近平強調，無論國際形勢如何變化，中方都堅定支持朝鮮社會主義事業，堅定支持朝方實施新戰略路線，堅定支持朝方為政治解決半島問題、實現半島長治久安所作的努力。金正恩對中方支持朝鮮黨帶領朝鮮人民堅持走社會主義道路及給予的寶貴幫助表示衷心感謝。



兩位領導人對未來中朝關係發展進行了具體規劃，一致同意以紀念中朝建交70周年為契機，拓展務實合作，深化友好交流，開展好農業、旅遊、教育、衛生、體育、媒體、青年、地方等領域交流合作，服務兩國發展事業，增進兩國人民福祉。



習近平訪朝期間參謁平壤市區牡丹峰麓的中朝友誼塔是中朝友誼的生動體現。這是習近平第二次參謁中朝友誼塔。金正恩也曾多次參謁位於朝鮮平安南道檜倉郡的中國人民志願軍烈士陵園和毛岸英烈士墓。