湖南鄧世平失蹤案新進展　原校長接受調查

中評社北京6月24日電／據中央紀委國家監委網站消息，經湖南公安機關全力開展偵查，社會關注的新晃一中“操場埋屍案”取得進展。



“操場埋屍案”發現新線索後，湖南省副省長、省公安廳廳長許顯輝高度重視，立即派出刑偵專家組進駐新晃侗族自治縣開展工作，要求“堅決落實中央和省委掃黑除惡工作部署，對涉黑涉惡違法犯罪，不論歷時多久，不論涉及到誰，都要深挖細查，除惡務盡，一律依法嚴懲，決不姑息。要給死者以告慰，給家屬以撫慰，切實維護社會公平正義和法治尊嚴”。



2003年1月25日上午9時許，新晃一中職工鄧世平的妻子譚某到公安機關報案，稱其丈夫鄧世平於22日上午失蹤。接報警後，市縣公安機關迅速組織力量開展工作，未發現鄧世平下落，也未發現其遇害的相關證據。



全國掃黑除惡專項鬥爭開展以來，經新晃公安局摸排涉黑涉惡線索，於今年4月查獲該縣晃州鎮杜少平等人涉黑涉惡犯罪團夥涉嫌故意傷害、非法拘禁、聚眾鬥毆等犯罪行為。在強大的政策法律攻勢下，經公安機關審訊深挖，杜少平及其團夥成員羅某某、高某某供認其殺害鄧世平及埋屍的犯罪事實。



6月23日，懷化市公安局刑事科學技術研究所經DNA檢驗鑒定，確認新晃一中操場挖出的屍骸為2003年失蹤人員鄧世平。至此，鄧世平失蹤案取得突破性進展，相關多名犯罪嫌疑人已被抓獲。



目前，在省公安廳組織指揮和懷化市委統一領導下，懷化市紀委監委、市委政法委、市公安局已由主要領導帶隊，並抽調精幹力量加強專案組，加大審訊力度，加快案件偵辦，全面收集固定證據，並對杜少平及犯罪團夥背後的“關係網”和“保護傘”進行深挖。



6月23日，新晃侗族自治縣紀委監委已對新晃一中原校長黃炳鬆紀律審查和監察調查。



（來源：人民網）