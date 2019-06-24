韓高雄造勢取消　後援會否認反對聲浪所致

國民黨中央委員徐正文。（中評社） 中評社高雄6月24日電（記者 蔣繼平）挺韓團體舉辦一週一造勢的最後一場7月6日高雄場造勢，傳出因登革熱取消不辦後，引發熱議。公布此消息的臉書社團韓國瑜後援會版主、“鋼鐵俠”徐正文接受中評社訪問時表示，因高雄市登革熱疫情關係，高雄市政府市長室也有聯繫提出取消活動的需求，因此才取消這場活動。針對外界質疑怕反對聲浪太多才不辦，徐認為是多慮了，社會本來就有多元的聲音，未來也不排除用其他方式來凝聚韓粉。



挺韓團體從6月1日起，陸續在台北、花蓮、雲林、台中舉辦造勢活動，30日將移師新竹，但原定下月6日的高雄造勢場，23日下午公告因為登革熱疫情取消。臉書社團“韓國瑜後援會”的版主、“鋼鐵俠”徐正文23日就發出公告“韓國瑜7月6日高雄造勢活動因登革熱疫情取消了”，被各家媒體引用報道。



目前是國民黨中央委員的徐正文向來力挺韓國瑜，他24日接受中評社訪問時強調，真的是因為登革熱疫情而不辦，因不知疫情會有怎樣發展，顧及每次活動參加人數非常多，主辦單位本來就有這樣的想法。



徐正文指出，每一場活動都是聯合很多單位一起，包括韓國瑜後援會、韓流五虎將、各地韓粉後援會及支持者等等。新竹場30日還是照常舉行，並且也規劃有200個攤位。高雄場原已在接洽場地，原預計可湧入超過20萬人，大概抓25萬到30萬人之間，僅次於台北而已。



為何會出現韓流五虎將也沒有聽說高雄場的資訊？徐正文回應，杏仁哥這邊是負責國瑜夜市，攤販報名速度都非常快，由於各自分工，可能才會有資訊落差。



高雄場臨時取消，徐正文說，當然還是覺得很可惜，但還是要顧及大家的健康，疫情防治，對於高雄市民來說也是一件好事啦！大家支持韓國瑜的心不變。



至於民調7月8日到14日前夕沒有造勢，認為會有影響嗎？徐正文表示，他個人認為多多少少會有一些，因為每一場造勢後都會有話題的延伸性，但6月30日新竹場結束後，話題熱度應該還可以維持一個禮拜，估計還是可以幫助到電話民調，而且韓國瑜目前民調還是最高的。



未來高雄會有凝聚韓粉的活動出現？徐正文說，現在是有各式各樣的想法提出來討論中，可能會集結去大掃除，號召韓粉來幫高雄做清潔、清水溝等等，目前還在蒐集想法，看看大家反應怎樣。



高雄場不辦，傳出是擔心反對的聲音太多才順勢喊停？徐正文表示，這一連串的造勢活動，可以看到很多從高雄站出來的，他們覺得要把韓國瑜送進“總統府”，才能幫高雄做更多的事情。徐也認為，若韓能走到更高層次的位子，應該能幫高雄更多。他說，不想用負面的方式去聯想，寧願用正面的角度來看待。



徐正文說，韓國瑜2018年高雄市長選舉以89萬2545票，勝過民進黨市長候選人陳其邁，大多數在選舉激情過後還是會恢復理性，都會有藍綠陣營各種聲音存在，但這些聲音也並非代表全部的人，民主社會都會有多元聲音，應該不會特別考慮怕被反對而不舉辦，主要還是因為疫情。