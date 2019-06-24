專家解讀：絕不能以犧牲環境換取經濟增長

6月13日，江蘇省如皋高新區實驗幼兒園大班小朋友在“垃圾分類”遊戲中，指導小班小朋友學會區別垃圾種類並投入不同的垃圾箱內。（來源：人民視覺） 中評社北京6月24日電／據路透社報道，2018年，中國北方地區清潔取暖順利推進，“煤改氣”“煤改電”的試點城市由12個增加到35個，在2017年完成將近400萬戶的基礎上，2018年又完成了480餘萬戶。



據新加坡《聯合早報》報道，通過嚴厲的刑事處罰，外加人防、技防等措施，中國的環保監測數據造假問題已出現“根本性轉變”，做到讓官員不敢也不能造假。促成轉變的首要原因是，一旦發現問題立馬查處、嚴肅查處，並進行刑事處罰。此外，中國生態環境部也邀請第三方介入監測，並通過視頻等技術手段，使官員不能造假。



據肯尼亞《每日國家報》報道，在中國國家主席習近平生態文明思想的指導下，中國對於打贏污染防治攻堅戰非常有信心。中國財政部宣布，中央財政對污染防治攻堅戰的支持今年將達到600億元人民幣，同比增加35.9%。中國生態環境部強調，絕不動以犧牲環境換取經濟增長的念頭。



為全面加強生態環境保護，打好污染防治攻堅戰，提升生態文明，建設美麗中國，中共中央、國務院於2018年6月24日發布《關於全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》，並明確提出打好三大保衛戰（藍天、碧水、淨土保衛戰）和七大標誌性戰役（打贏藍天保衛戰、打好柴油貨車污染治理、水源地保護、黑臭水體治理、長江保護修復、渤海綜合治理、農業農村污染治理攻堅戰）。



近年來，中國的污染防治攻堅戰取得積極進展，生態環境質量持續改善。以空氣質量為例，2018年，全國338個地級及以上城市優良天數比例達到79.3%，同比上升1.3個百分點；細顆粒物（PM2.5）平均濃度達到39微克／立方米，同比下降9.3%。京津冀及周邊地區、長三角、汾渭平原PM2.5濃度同比分別下降11.8%、10.2%、10.8%。



生態環境保護和污染防治離不開公民的環境意識，更離不開公民的環境行為。今年5月31日，生態環境部環境與經濟政策研究中心發布《公民生態環境行為調查報告（2019年）》（以下簡稱《報告》）。

