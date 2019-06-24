蘭州地鐵開通首日　客流量共計22.62萬人次

中評社北京6月24日電／6月23日上午9時，蘭州市軌道交通1號線一期工程全線開通試運營，這標誌著金城蘭州正式駛入“地鐵時代”。開通首日，人們湧入地鐵，迫不及待地感受地鐵如何“深度”改變我們的生活。“地鐵時代”的到來，讓我們對未來的出行及生活充滿暢想。地鐵之於我們，已不僅僅是一種新的出行方式，它為人們提供了一個新的聯繫方式和紐帶，它為城市裡的逐夢者提供更多的發展空間和機遇，它為按部就班工作生活的市民們提供了一個靈動多元的生活選項。



蘭州市軌道交通1號線一期工程開通試運營首日（6月23日9時至22時），總客流量共計22.622萬人次，全天列車運行各項指標良好，運營工作平穩有序，列車正點率100%，運行圖兌現率100%。客流排名前三的車站依次是：西關站、西站十字站、東方紅廣場站。



85歲“香包奶奶”早早到站送上對地鐵建設者的祝福



23日早晨，家住金港城的85歲滕維靂老奶奶帶著一大包香包，先坐公交又步行，早早趕到了1號線西站十字站，給地鐵參建者、乘務人員、志願者們送上自己親手做的香包。“蘭州的地鐵我一直在關注，建設的時候我也常來看，沒什麼能感謝建設者的，只能做好多多的香包，今天來送給大家。”滕奶奶一路走一路送，站台指引人員、客服中心工作人員、安檢人員……她都沒落下。



老人們排隊趕地鐵探望老朋友



6月23日一早，住在敦煌路的市民王先生裝好前兩天排隊買來的地鐵儲值卡，直奔軌道交通1號線西站十字站。在地鐵入口處，他給自己來了一張自拍。“退休之後，生活圈子小了。”王先生告訴記者，他要親身體驗一下蘭州地鐵，順便到盤旋路看一個老夥計。地鐵給老人帶來的最直接影響，是他可以把手機上的“朋友圈”搬到線下。“一些老同事和老朋友，雖然都在一個城市，卻很少見面，大家都在‘朋友圈’裡互相點贊。”王先生說，“今天，他要親自到老朋友家坐一坐。”



家住安寧區的李先生75歲了，早上7時就出了門。“坐了幾站公交車趕到1號線西站十字站，我想感受一下蘭州自己的地鐵。“快，真快，不到20分鐘就到廣場了。平時，我們的活動半徑不會超過幾公里。有了地鐵，活動範圍就大了，可以出來感受城市的變化，別跟社會脫了節。”李先生高興地說。