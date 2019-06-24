養老服務業新一波紅利將密集落地

中評社北京6月24日電／我國養老服務業新一波密集紅利將至。《經濟參考報》記者獲悉，繼4月國務院推進養老服務業綱領性文件出爐後，從中央部門到地方都在加快出台具體實施方案。其中，省級養老服務扶持政策措施清單、投資指南將於6月底前出齊。此外，有關部門還在密集展開新一輪調研及養老服務推進會，謀劃養老服務重大舉措以及一批重點項目儲備，大力度稅費優惠等政策將加快落地。



業內指出，伴隨支持養老服務業發展政策體系加快成型，不少國企積極進入，其他社會資本也在優化布局。



作為民生補短板的重要一環，養老服務業受到高度重視。4月16日，國務院辦公廳印發《關於推進養老服務發展的意見》，提出6方面28條政策措施，成為養老服務業綜合性、綱領性文件。5月29日召開的國務院常務會議針對社區養老服務推出一攬子鼓勵措施，放寬准入、引導社會力量參與，並在房租用水用電價格、財政支持力度及稅費優惠方面予以安排。



6月14日，全國政協召開雙周協商座談會，聚焦構建居家社區機構“三位一體”的養老服務體系。國家發展改革委也於近日下達城企聯動普惠養老專項行動2019年中央預算內投資計劃14億元，用於支持養老服務骨幹網、專業化養老服務機構、體系化養老服務等119個項目建設，提升普惠養老供給能力。



國務院發展研究中心社會發展研究部研究室主任張冰子對《經濟參考報》記者表示，從當前政策取向看，一是著力降低社會資本進入成本，包括降低准入門檻、實施稅收優惠、放寬貸款條件等；二是鼓勵社會資本拓展投入模式，如通過開展城企合作發展普惠式養老；三是更加強化對社區養老服務的支持力度，特別是加大相關設施供給保障。



“更加注重醫養結合，主要養老服務規劃中均提出提高護理床位比例；更加注重發展普惠養老，讓老年人能夠獲得買得到、買得起、買得好的養老服務；更加注重支持社區嵌入式機構，使老年人就近獲得高質量養老服務。”中國宏觀經濟研究院社會發展研究所副研究員關博對《經濟參考報》記者表示。



值得一提的是，根據相關要求，6月底前各省要公布現行養老服務扶持政策措施清單、養老服務供需信息或投資指南。目前各地正緊鑼密鼓推進。如，廣東取消養老機構設立許可，全面放開養老服務市場。江蘇將研究梳理養老服務標準需求清單，制定養老服務標準化建設行動計劃。此外，上海印發《上海市深化養老服務實施方案（2019－2022年）》，制定26項具體任務。山西出台了《推進農村養老服務行動計劃（2019－2021）》。



投資項目方面，6月12日，貴州養老服務體系建設項目啟動，1650個標準化的居家社區養老設施和640個標準化的城鄉養老機構將得到提質改造。福建確定了健康與養老服務工程重大項目173個，計劃年內投資112億元。河北要求各市要完成社區和居家養老工程確定的改造提升任務，及早謀劃2020年改造提升計劃。



更多政策紅利還在路上。據了解，有關部門及地方正開展新一輪調研，加快啟動大城市養老服務以及農村養老服務改革試點。下一步，國家發展改革委將組織一批養老服務項目儲備謀劃。民政部將推動建立全國統一的養老服務評價標準和體系，並於下半年啟動全國養老機構等級評價工作。



全國和地方層面的養老服務推進會也在密集召開，謀劃養老服務重大舉措。北京計劃出台並實施老年人養老服務補貼津貼實施辦法等，組織編制養老服務設施中長期發展規劃。上海將更大力度向市場開放，建設開放、交融的養老服務市場。長三角養老服務區域合作也在加快推進。上海、江蘇、浙江、安徽6月12日簽署“合作備忘錄”，促進長三角地區養老資源共享，統籌規劃區域養老產業布局。



“我國養老服務政策體系基本成型。鼓勵社會資本進入，以醫養結合、普惠制、智慧養老等為主要方向，鼓勵發展業態，在補貼支付和人才端進行產業支撐。”和君健康養老研究中心投研部負責人秦婧對《經濟參考報》記者表示，目前不少國企積極湧入，憑借自身資本和資源實力加大投入力度，不少大型民企也在持續穩健布局。



不過，張冰子也指出，目前養老服務體系仍有待完善，特別是在保障失能、半失能老年人基本照料方面。從服務供給看，相關專業服務機構和服務人員嚴重匱乏，服務價格過高，而在籌資端也面臨很大壓力。此外，社區養老服務還面臨定位不清、服務能力不足等問題。“未來應加快建立多層次養老服務體系，既要保基本又要提供市場化個性化的養老服務。”張冰子建議。



在關博看來，應加強養老服務資源統籌，鼓勵機構更多向居家社區服務延伸。深化醫養融合，把醫養結合機構納入醫療機構規範管理，並在醫保定點方面予以更多便利。鼓勵養老業態創新，促進養老服務多元化、高質量發展，更好滿足老年人需求的同時，提高營收能力，促進養老服務高質量穩定供給。（記者 班娟娟 實習生 秦燕玲 高文璡 北京報道）



（來源：經濟參考報）