中評社北京6月24日電／第二批櫃台債再現火爆銷售 環保專項債向個人開售



6月地方債發行或達8000億創年內新高



下半年專項債將加碼發力穩投資



近日，我國第二批地方債銀行櫃台銷售再現火爆場景，顯示個人投資者對地方債熱情高漲。發行渠道拓寬的同時，地方債整體發行進度也在不斷加快，並將在6月迎來年內高點。數據顯示，截至6月21日，當月地方債發行已超5940億元，目前已披露的6月最後一周的發行計劃超2000億元。據此推算，6月發行規模或達8000億元，創年內新高。專家預計，二季度末、三季度加快地方債尤其是專項債的發行進度勢在必行，下半年專項債將加碼發力穩投資。



第二批櫃台債再受熱捧



6月14日至6月20日，第二批地方政府債開始在銀行櫃台銷售，此次試點地區包括上海、廣東、海南、廣西，向個人投資者開放，櫃台債的最小認購面值為100元。



據悉，與第一批櫃台債相比，第二批櫃台債支持的項目更加多元化，包括收費公路、污水處理等項目專項債也納入範圍。今年3月25日至4月3日，我國首批櫃台債在寧波、浙江、四川、陝西、山東、北京六個省市展開試點，合計銷售金額68億元，債券品種為土地儲備專項債和棚戶區改造專項債。



6月17日，上海通過商業銀行櫃台市場發行地方政府債券5億元，募集的債券資金用於上海市崇明區、奉賢區、金山區的土地儲備項目。當天，廣東省政府成功發行地方政府債券611.1億元。其中，包括面向個人和機構投資者分銷其中22.5億元粵港澳大灣區生態環保建設專項債券。

