長榮工會赴府陳情　蔡英文喊話盼理性

桃園空服員職業工會到“總統府”舉白布條陳情。（照片：桃園市空服員職業工會臉書） 中評社桃園6月24日電（記者 黃文杰）長榮航空空服員罷工進入第五天，創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄，工會上午赴“總統府”陳情，呼籲蔡英文打破長榮威權。對此，南下高雄主持世大運代表團授旗典禮的蔡英文受訪時重申，希望勞資雙方能理性坐下來談，達到勞工、雇主及旅客三贏的情況，行政部門也會盡力協助，讓罷工對於交通及旅客輸運的衝擊降到最低。



長榮空服員6月20日下午“突襲式”發起罷工，24日進入第五天，累積長榮航空取消航班423班、影響8萬8千人，超過今年2月華航機師罷工，取消214班規模，工會與資方態度仍很強硬，沒有轉圜空間。



桃園市空服員職業工會代表24日上午到“總統府”陳情，表示長榮航空態度一天比一天強硬，現在有組員被滯留在維也納，被要求先簽下不罷工同意書，才會安排他們返台。工會代表手持布條，在府前高喊口號，並演唱歌曲“美麗島”，呼籲蔡英文主持公道。



今天適逢華航空服罷工三周年，也碰上長榮航空在南崁園區舉辦股東會，位於桃園南崁長榮航運大樓門口罷工現場，仍可以看到空服員不斷呼口號“長榮罷工、一定成功”。



面對工會嗆聲無限期罷工，長榮航空總經理孫嘉明在股東會證實，今年本來就有招募新的空服員的計劃，且將首次招募男空服員，第一波會由地勤人員轉任。



此舉也被視為，長榮寧願把參與罷工的空服員“砍掉重來”，但是“交通部”政務次長王國材受訪幫忙緩頰，據他跟長榮公司的人討論，對現在空服員態度是“非常希望她們回來”，每年都會有招募新員工，並不是為了取代。



桃園市空服員職業工會23日晚舉行“團結之夜”晚會誓師，鞏固罷工成員的向心力，工會重申已準備好長期抗戰，將依據靜坐輪班表將會員分為五組、早晚兩班制，排班到卅日，並於每十天進行“民主投票”，所有組員一同決定工會下一步怎麼做，六月廿九日將舉辦首次投票。



資方對於工會不斷“放話”，陸續開始反制，指出工會在罷工前後，不斷釋出假消息抹黑資方，只要公司和工會會議沒有對外公開，工會就對外說出公司在會議上沒說過的話，長榮航空已吃過多次悶虧，並整理近期工會釋放的10件假消息。



長榮勞資雙方戰火持續延燒，“勞動部”今雖已證實促成兩方接觸，但重上談判桌之日未定，光是到6月底，停飛超過800航班，20萬名旅客受影響。



長榮目前預估25日到28日運能平均維持在42%，長榮官網罷工影響航班專區日程今持續新增至7月2日，罷工戰場恐持續拉長。



工會上午到“總統府”舉白布條陳情，強調這場罷工行動，與威權的資方進行抗衡，用行動爭取勞資對等、爭取產業民主，不過長榮航空仍是強橫專制，甚至到開始用“限制人身自由”、“阻撓組員返台”，將組員受困遙遠的國外，此等威權管理手段已經超出企業合理的管理權限，也超過民主的台灣社會可以容忍的底線。