印度“荔枝病”流行與吃荔枝有多大關係

中評社北京6月24日電／6月以來，印度東部比哈爾邦陸續有超過百名兒童因急性腦炎死亡。調查顯示，這些兒童中絕大多數是在過量食用荔枝後造成低血糖誘發急性腦炎，即俗稱的“荔枝病”，同樣的悲劇曾多次在該地區上演。這樣大範圍的兒童突發急性腦炎真的是由過量吃荔枝引起的嗎？“荔枝病”又為何在印度流行？



過量吃荔枝有誘發腦炎風險



本月初至今，印度東部比哈爾邦出現大量兒童突發急性腦炎。截至記者發稿時，已有超過600名兒童患病，約140名兒童死亡。除病毒性腦炎外，超過500名兒童因低血糖誘發急性腦炎，約110名兒童因此死亡。專家認為，這是營養不良的兒童在過量食用荔枝後造成的低血糖，繼而誘發急性腦炎。



全印醫學科學研究所助理教授普拉桑特·庫馬爾·喬哈里在接受新華社記者採訪時表示，此前全印醫學科學研究所與印度醫學研究理事會、印度國家疾病控制中心聯合美國的研究機構一同就“荔枝病”致病原理開展了長達3年的研究調查，於2017年最終確認了過量食用荔枝會誘發急性腦炎的可能性。



印度兒科學會比哈爾邦前主席阿倫·沙阿在電話中告訴新華社記者，在當地，患有急性腦炎的孩子大多是在夜間突發病症的，誘發腦炎的主因就是過量食用荔枝。他們在白天過量食用荔枝後容易出現低血糖症狀，進而引發代謝障礙、昏迷甚至器官衰竭，即所謂的“荔枝病”，如果得不到及時救治則可能誘發急性腦炎。



喬哈里表示，通常輕度低血糖症狀若救治及時會在短時間內緩解，但人體在長時間低血糖狀態下會引起全身性代謝紊亂，繼而出現能量代謝障礙、昏迷以及多臟器功能衰竭。由於腦組織的能量代謝全部依靠葡萄糖供能，且腦組織儲存的葡萄糖非常有限，長時間的低血糖昏迷將對腦細胞造成嚴重的不可逆傷害，導致痴呆甚至死亡。



長期營養不良是患病主因