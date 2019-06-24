美國零售業遭遇關稅和經濟逆風雙重威脅

中評社北京6月24日電／美國科爾賽特研究公司和瑞銀集團近日發布的報告說，今年以來美國已經關門的零售業實體門店數高達7000家，超過了去年全年6000家的關店數量；預計今年全年關門的零售業實體門店數量將達1.2萬家。



瑞銀認為，如果美國政府對中國輸美商品加征新一輪關稅，很可能導致美國玩具、服裝等商品漲價，而漲價勢必導致零售額下降，或將引發零售業實體店“關門潮”。同時，美國經濟增速放緩和經濟前景不確定性增加，進一步對零售業發展形成“夾擊之勢”。



在美國政府自6月17日起召開的擬對3000億美元中國輸美商品加征關稅的系列聽證會上，美國電子產品零售商百思買、美國服裝鞋襪業聯合會、玩具協會等零售業企業和行業協會代表共同向美國政府發出警告，對華加征關稅會增加美國消費者成本、擾亂企業生產、損害美國就業。



與前幾輪美國對華產品加征關稅主要集中於中間產品和工業品不同，美國擬對華加征新一輪關稅的清單上大部分是手機、筆記本電腦、服裝配飾、玩具等終端消費品。根據美國全國零售商聯合會估算的數字，在美國銷售的商品中，有42%的服裝、73%的家用電器和88%的玩具都由中國生產和供應。



“現在威脅加征關稅再糟糕不過了。”哥倫比亞商學院零售研究主管馬克·科恩說。他表示，服裝和配飾銷售商的利潤率只有5%至10%，回旋餘地很小，美國擬對中國商品加征新一輪關稅將對零售行業形成“無法預測的擠壓”。



瑞銀集團報告警告說，零售業實體店正掙扎圖存，加征新一輪關稅可能進一步擠壓零售商利潤，從而導致商店大規模倒閉。



在面臨加征關稅威脅的同時，美國經濟前景疲軟也令美國零售業雪上加霜。根據路透社5月份對經濟學家進行的問卷調查結果，經濟學家預計美國經濟在今後兩年發生衰退的幾率高達40%，較4月份預測值有所提高。



更為關鍵的是，今年以來占美國經濟總量高達70%的個人消費支出增長持續不振，這對於直接服務消費者的零售業來說影響尤為顯著。



美國再就業顧問公司查林傑－格雷－克里斯馬斯的數據顯示，截至今年5月份，美國零售業已累計裁員超過5萬人，關閉門店的零售商名單也越來越長。壓力之下，甚至美國零售業巨頭沃爾瑪也不得不關閉美國8個州的至少11家門店。



“整個零售業都在奮起反抗（新一輪加征關稅），”野村極訊高級零售業分析師西蒙·西格爾說，“因為它們不僅僅是在為貿易而戰，更是在為生存而戰。”



（來源：新華網）