美公司將為152人舉行“太空葬禮”

中評社北京6月24日電／美國一家公司計劃利用“獵鷹重型”火箭在24日深夜至25日凌晨期間發射的機會，將152名死者的骨灰送入太空，舉行一次“太空葬禮”，每克骨灰收費4995美元起。



美國塞利斯蒂斯悼念航天公司（以下簡稱塞利斯蒂斯公司）日前宣布，該公司在即將發射的“獵鷹重型”火箭上購買了部分位置，將152人的骨灰送入太空。美國太空探索技術公司預定於24日深夜至25日凌晨的窗口期在佛羅里達州肯尼迪航天中心發射“獵鷹重型”火箭。



這次發射的“獵鷹重型”火箭有多重任務。它將執行美國空軍的“太空測試項目2”任務，還要將美國航天局的“深空原子鐘”等設備送入太空。它計劃將24顆衛星送入3個高度不同的軌道，火箭上面級將4次點火，這被認為是“挑戰性最大的發射之一”。



據介紹，參加“太空葬禮”的骨灰放在一顆名為“軌道試驗台”的衛星中，放置不同人骨灰的容器還可根據需求刻上“墓志銘”，有人寫了“摘星星”，還有一對夫婦的“墓志銘”是“他們一同起飛”。



這次送入太空的有美航天局已故宇航員威廉·波格的骨灰，這些骨灰預計會隨衛星在地球軌道上飛行約25年，最後像流星一樣被燃盡。塞利斯蒂斯公司官網顯示，像這樣把骨灰送入地球軌道的“太空葬禮”服務價格是每克骨灰4995美元起。



該公司官網上還顯示有其他類型的“太空葬禮”服務。如果只是把骨灰短暫送入零重力環境後就返回地球，每克骨灰收費2495美元起；如果把骨灰送到月球上，或是永遠在太空中旅行，每克骨灰收費都是1.25萬美元起。



塞利斯蒂斯公司成立於1994年，曾利用15枚火箭舉行“太空葬禮”，其中8次將骨灰送入亞軌道高度後返回，6次送入地球軌道，1次以撞擊方式送上月球。



（來源：新華社）