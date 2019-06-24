長榮航空強硬　新增取消航班至7月2日

王國材。（中評社 資料照） 中評社台北6月24日電／長榮航空空服員罷工進入第五天，長榮官網罷工影響航班專區日程今持續新增至7月2日，罷工戰場恐持續拉長。“交通部”政務次長王國材說，今天長榮會發布整周取消航班計劃。另對於長榮稍早說要招募新空服員取代罷工空服員，王國材說這應該是誤會。



長榮航空創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄，工會上午赴“總統府”陳情，呼籲蔡英文打破長榮威權。



這起罷工事件至今損失近新台幣6億元，今天股東會進行約50分鐘後結束。總經理孫嘉明會後表示，最快26日宣布長榮航7月航班狀況，讓旅客和旅行業了解究竟有多少航班取消及服勤。今天桃園市空服員職業工會質疑長榮航空以“不罷工同意書”迫使罷工會員受困“國外”，長榮航空澄清此事，反控空服員工會散布假訊息。勞資雙方戰火持續延燒。



根據長榮官網資訊，長榮今陸續更新6月29日及30日取消航班。截至目前為止，6月29日總計取消85班。6月30日總計取消90班。7月1日預計取消17班。7月2日總計取消8班。



“交通部”今召開第六次應變會議，會後“交通部”政務次長王國材說，今長榮共有181架次，取消108架次，影響23047人，運能40％，目前皆已處理完畢。長榮目前預估25日到28日運能平均維持在42％，今長榮會發布29及30日取消航班計劃，等於會公布這一周取消的航班，讓機場維持穩定。



王國材表示，“勞動部”對禁搭便車及勞工董事兩大癥結點，有私下進行非正式協商，初步了解勞資雙方有機會各退一步，希望趕快有好結果，方案不便透露。他表示，勞方有權利罷工，資方有治理上的想法，這部分就尊重“勞動部”處理。



至於長榮於股東會上提到，將招募新的空服員，是否就是要取代這些罷工的空服員。王國材說，據他跟長榮公司的人討論，對現在空服員的態度就是“非常希望她們回來”，每年都會有招募新員工，並不是為了取代。

