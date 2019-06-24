應對貿易摩擦，中國底氣越來越足

6月17日，在美國華盛頓，一件救生衣上掛著抗議加征關稅的標語。（來源：新华社记者 刘杰摄） 中評社北京6月24日電／6月28日至29日，二十國集團（G20）領導人峰會將在日本大阪舉行。中美兩國元首會晤和中美貿易談判的前景無疑將成為此次峰會的一大看點。



6月18日，中美兩國元首通電話，相約在G20大阪峰會期間再次會晤，就兩國經貿問題尋求對話。此前的6月17日，為了對擬議中約3000億美元中國商品加征關稅，美國貿易代表辦公室開始舉行為期一周的公眾聽證會。對此，反對之聲在美國國內和全球一浪高過一浪。



一手關稅施壓，一手尋求談判，美國套路很深，中國沉著應對，底氣越來越足，贏得國際輿論普遍點贊。



“除了中國，我們別無選擇”



“如果特朗普正如他威脅的那樣，對約3000億美元中國商品加征25%關稅，那會發生什麼情況？”美聯社憂心忡忡地發問。



這樣的擔憂並非杞人憂天。6月17日至21日，以及24日至25日，美國貿易代表辦公室舉行7天公眾聽證會，討論對擬議中約3000億美元中國商品徵稅問題。此次美國擬加征關稅的中國進口商品名單幾乎囊括所有消費品。



“美國企業在聽證會上紛紛反對對華關稅制裁”，日本共同社報道稱，在6月17日的聽證會上，生產掃地機器人的美國iRobot公司擔憂地稱，如果啟動加征關稅，該公司的競爭力會下降。對於美國總統特朗普要求的生產基地回歸美國，鞋類製造商指出，由於要花費時間和費用，“回歸美國是不現實的”。



隨著聽證會日益推進，美國反對對華關稅陣營又添新成員。據路透社消息，6月19日，美國戴爾、惠普、微軟和英特爾公司發表聯合聲明，反對將筆記本電腦和平板電腦列入對華徵稅商品中的提議。

