多方反對美國提出的“世紀協議”經濟方案

中評社北京6月24日電／美國白宮22日發布中東和平新方案的經濟方案，打算10年內籌募超過500億美元資金，為巴勒斯坦創造100萬個就業崗位。



美方把中東和平新方案稱為“世紀協議”，但巴勒斯坦、多個阿拉伯國家和一些國際組織對協議“不買賬”，認定美方試圖“收買巴勒斯坦人的權利”。



【事無巨細】



美國總統唐納德·特朗普大約兩年前責成他的女婿、總統高級顧問賈里德·庫什納等人制定中東和平新方案。白宮22日在網站上發布“世紀協議”經濟部分內容，名為“和平促繁榮”，篇幅大約40頁。



方案提出3項倡議，分別側重於巴勒斯坦經濟、人民生活和政府領導力，最主要目標是10年內為巴勒斯坦籌募超過500億美元投資。這筆資金將由一家跨國銀行管理，而非巴勒斯坦政府。



方案預期包括：巴勒斯坦的國內生產總值十年內至少翻番，失業率降至個位數，貧困率降低50%。



在3項倡議的框架內，方案列出多個經濟項目，如花費5900萬美元升級改造加沙地帶最大發電站；用5000萬美元在加沙地帶或約旦河西岸建造一所世界一流大學；投入9000萬美元改造巴勒斯坦的公路、客運站和出入境關口。



在促進旅遊部分，方案預期給予巴方最多15億美元優惠融資和5億美元貸款，乃至提及拉姆安拉的冰激凌和納布盧斯當地美食。



美國和巴林定於25日至26日在巴林首都麥納麥合辦主題為“和平促繁榮”的經濟研討會。美方打算把“世紀協議”經濟部分內容交由會議討論。

