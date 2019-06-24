中國就中南經貿合作舉行媒體吹風會

中評社北京6月24日電／ 6月21日，中南經貿合作協議大型簽約儀式在南非立法首都開普敦國際會議中心隆重舉行，89家中南企業簽署了93個投資貿易合作協議，金額約近20億美元。南非新政府外長潘多爾、貿工部長帕特爾、農業部長迪迪扎、議會外委會主席馬哈貝拉拉以及三部總司長、副總司長和政黨、議會等高官及中南商界、媒體和中國駐南非使館、駐開普敦總領館外交官及華僑華人等500多人出席。



這是南非大選、新政府組成後，首次接待的外國政府大型經貿代表團，並舉行如此大規模、高規格簽約儀式，在當地引發各界積極反響和一致好評。



簽約儀式後，南貿工部長帕特爾和林鬆添大使共同舉行吹風會，介紹此次中國政府大型經貿代表團訪南重要成果和重大意義。



林大使隨後就中南合作與南非投資環境、中美在G20大阪峰會互動、美非商業峰會與中美在非競爭等熱點問題回答記者提問。南農業部長迪迪扎全程出席吹風會。



林大使有關答問實錄如下：



記者：當前南非開啟了新時代，拉馬福薩總統在新一屆議會發表就職後首次國情咨文。中國政府選擇在此時派大型經貿代表團訪南有何考慮？對兩國關係有何重要意義？能否簡單介紹代表團組成情況，以及此次雙方達成的重大合作成果？



林大使：中南同屬發展中國家和新興市場國家，都面臨著消滅貧困的共同挑戰，肩負著致力於國家發展、讓人民都過上更加美好生活的共同任務。中南是全面戰略夥伴，擁有中非合作論壇、金磚合作、“一帶一路”倡議、南南合作四大合作機制與平台支撐，兩國政治互信、經貿互利、人民友好、國際協作齊頭並進，發展勢頭強勁。中國已成為南非實現經濟社會轉型發展最可靠、最重要的合作夥伴。

