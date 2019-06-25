中評關注：柯赴上海雙城論壇　綠打不打？

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月25日電（記者 鄭羿菲）民進黨面對2020狠打反中牌，蔡英文21日與黨籍“立委”餐敘時，負責選舉操盤的核心幕僚、前“行政院副院長”林錫耀表達“不要攻擊柯文哲”的立場。2019上海—台北雙城論壇即將於7月3日至5日在上海舉行，柯文哲將親自出席，民進黨會不會攻擊柯文哲的“友中”立場，將是影響綠白關係未來發展的轉捩點之一，值得關注。



柯文哲對2020仍未鬆口，民進黨市議員也僅就事論事攻擊“大巨蛋”案，林錫耀21日當著蔡英文面分析2020選情時表示，2020變數是柯文哲，民進黨對柯文哲的態度就是不攻擊，不要得罪柯粉，萬一屆時面臨三足鼎立，還是要爭取柯粉支持。顯見民進黨對柯文哲是又愛又恨，得保持距離避免綠營支持者被拉走，又得費心思量拉攏柯粉。



柯文哲2017赴上海出席雙城論壇時，曾與時任國務院台灣事務辦公室主任張志軍見面，此次雙城論壇外界勢必也聚焦國台辦主任劉結一與柯文哲的“柯劉會”，柯在上海的一言一行也都會被放大解讀，民進黨能忍得住不打柯嗎？



面對2020選舉，柯文哲的兩岸論述一向謹小慎微，但民進黨已經篤定打統獨牌、反中牌，在近期的香港事件、623遊行後，柯文哲此趟雙城論壇行，輿論勢必如同“走在浪尖上”，也恰是民進黨最佳的“打柯時刻”。黨中央高層雖不願與柯正面衝突，但會不會再次陷入柯文哲口中的2018年台北市長選舉“民進黨原本是狗搖尾巴，最後變成尾巴掉到地上還會自己搖”，將是2020綠白關係的指標，後續發展值得仔細觀察。