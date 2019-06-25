韓粉拼封關前最後造勢　新竹會場看到雙十

韓國瑜全台巡迴造勢，630在新竹縣竹北市，被視為“封關前”最後造勢，氣勢不能輸，相關造勢作業如火如荼展開，預期紅潮擠爆會場，會看到“雙十”的圖樣。（照片：林思銘提供） 中評社新竹6月25日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020初選民調將在7月8日登場，高雄市長韓國瑜陸續在台北、花蓮、雲林和台中舉辦挺韓造勢後，取消高雄場，只剩下6月30日在新竹縣府前廣場的“竹竹苗”大造勢，這場被視為“封關前”自辦造勢，相關籌備工作陸續敲定，以15萬人為起跳，若紅潮再現，空中俯瞰會出現最美麗的“雙十”畫面。



國民黨新竹縣議會黨團新任書記長林思銘接受中評社訪問表示，黨團目前不會召開記者會公開挺哪誰，但是黨團決議，韓國瑜6月30日在新竹縣舉辦活動，黨籍縣議員都會上台。



新竹縣議會共36席，國民黨有19席，仍是最大黨，正副議長張鎮榮王炳漢，都是國民黨籍，新竹縣長楊文科也是國民黨，新竹縣“立委”只有一席，現任林為洲也是國民黨。



國民黨2020初選民調，將在7月8日至14日進行，7月15日公布結果，初選之前，有三場“國政願景電視發表會”，首場6月25日晚間八點至十點在高雄國際會議中心6樓國際會議廳舉行，接下來第二場及第三場分別於6月29日在台中、7月3日在台北。



韓粉挺韓國瑜，6月1日台北凱道“首發”，每周都有大型造勢，韓粉確定取消高雄場，增加新竹場，時間在6月30日，新竹韓粉庶民後援會已經向警局申請在縣府前廣場集會遊行，目前相關作業正在如火如荼進行，已經劃定管制區，最重要的“國瑜夜市”也敲定250攤。



端午過後，初夏入夜時間，愈來愈晚，避免太早登場，未能營造手機燈海，新竹場時間參考台中場，原訂下午3點30分順延半小時，四點開始，持續到晚間八點。

