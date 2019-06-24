美教授：“威脅加征關稅是在敲詐勒索”

中評社北京6月24日電／“美國威脅加征關稅是在敲詐勒索，這在國際事務中是一種非常糟糕的行為。”美國加州大學伯克利分校政治經濟學教授熱若爾·羅蘭日前在接受記者專訪時表示，“任何執行機制都應該是雙邊的、對等的。美國單方面要求中國落實協議，這令人震驚。”



與羅蘭教授聯繫時，他就表示要就美中貿易摩擦發表看法。在40多分鐘的採訪中，這位在轉型與發展經濟學研究領域頗負盛名的經濟學教授一吐為快。“作為經濟學家，我知道，只要啟動關稅戰，就會傷及美國自身，傷及本國消費者。”他說，美國家庭的預算相對比較固定，開支也相對固定，對中國輸美商品加征25%的關稅，美國消費者必然要承擔額外費用，衝銷別的開支，對生活質量造成衝擊。目前來自美國中西部、油氣企業和消費者協會的抱怨越來越多。



“美國一些人並不清楚關稅戰的真正傷害有多大，”羅蘭說，對進口商品加征關稅給美國經濟造成傷害，這只是一方面，通過加征關稅的方式來迫使別國讓步，導致國家間政治關係緊張“更令人擔憂”。他說，隨著國際地緣政治角逐加劇，世界經濟遭受巨大衝擊，世界和平也受到威脅。



羅蘭認為，今年世界經濟走勢“令人悲觀”，美中貿易摩擦是一個重要因素。美國準備對歐洲、日本開打關稅戰，也是因素之一，這些都導致世界經濟走勢低迷。日前，國際貨幣基金組織將今年全球經濟增長率預期調降為3.3%，世界銀行最新的預測為2.6%，比今年1月的預測值下調了0.3個百分點。



從當前中美經貿摩擦聯繫到上世紀30年代的世界經濟大蕭條，羅蘭憂心忡忡。“上世紀30年代也有關稅戰，導致經濟戰的升級。”他希望現有國際機構能發揮作用，阻止局勢升級。



“美國政府內部，有人要故意傷害中國經濟。”羅蘭說，因為他們擔心中國的經濟總量遲早會超過美國，貿易摩擦加劇了他們的這種焦慮。“相比經濟後果，我更擔心美中之間的緊張關係。”他認為，美國在科技、教育、學術領域對中國的阻撓和打壓，都是緊張關係升級的一部分。羅蘭對美國一些人對華如此不友好，甚至出現所謂“文明衝突論”感到不可思議。“儘管兩國的體制、文化、歷史存在差異，但應該和平相處。”他說，正如德國總理默克爾日前在哈佛大學演講時所說，需要從別人的視角來看問題，不能只想著自己，還得想著別人。