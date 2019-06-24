造勢園遊會抽iPhone　郭董果然大手筆

郭台銘30日的園遊會有豐富獎品吸引民眾參加。（取自郭台銘官方LINE帳號） 中評社台北6月24日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選將在7月8日起展開為期一星期的民調，高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘都將在6月30日舉行初選民調前的大造勢。韓國瑜將在竹北市舉辦第五場造勢活動，郭台銘首次造勢也選在同天於板橋第二運動場舉行歡樂年華園遊會。



但郭台銘的造勢和一般政治人物不同，是以嘉年華園遊會形式舉辦。該場園遊會由其弟、正崴集團董事長郭台強妻羅玉珍擔任董事長的永真教育基金會主辦。現場購買每張新台幣100元的園遊會點券，就可參加摸彩，大獎有iPhone X、iPad及Apple Watch，手筆之大讓人見識到首富造勢的吸引人之處。至於摸彩品有多少？郭辦表示是主辦單位處理。



國民黨將於7月8日至14日舉辦民調，15日公布結果。由黨中央舉辦的首場“國政願景電視發表會”將在明天於高雄登場。



根據園遊會對外發布的活動海報，新北歡樂嘉年華園遊會是於30日下午四點開始，地點在板橋第二運動場，該場活動由藝人阿KEN、劉宇珊一起主持，也邀請到金曲歌王蕭煌奇現場演唱，而郭台銘預計會壓軸登場。



郭台強之前就曾對外表示，會全力支持哥哥角逐2020，這次舉辦大型的園遊會邀請郭台銘當主角，就是力挺的表現。



據了解，郭台銘團隊希望其首場造勢，有別於一般造勢以演說舞台為主、攤位為輔，所以就用“嘉年華園遊會”形式登場，主打關心有機小農、原住民及弱勢團體，展現接地氣的形象，且地點選在郭的家鄉板橋，更是有其意義。



而該場活動是免費入場，但為了吸引民眾踴躍到場，只要購買每張100元的園遊點券，就有摸彩資格，大獎有iPhone X、iPad及Apple Watch，豐厚的獎品就是希望能聚集廣大人氣，為接下來的初選民調拉抬聲勢。