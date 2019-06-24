推進務實合作　實現互利共贏

中評社北京6月24日電／共建“一帶一路”已經成為當今世界規模最大、最受歡迎的國際合作公共平台之一。在當前保護主義、單邊主義抬頭的背景下，德國願與中國積極攜手，在多領域、多維度為兩國創新合作與共贏發展提供正能量。



中國是一個充滿魅力的國家，這裡有悠久的歷史文化和勤勞勇敢的人民。2009年6月我第一次到中國時，就深深地喜歡上了那裡。10年來，我每年都會數次訪問中國，到不同的地方參觀考察、參加會議、洽談合作項目等。



馬格德堡市是德國薩克森—安哈爾特州的首府，同時也是德國最大的工業、商業和運輸中心之一。證明大氣壓強的馬德堡半球實驗就是當時的馬格德堡市長奧托·馮·格裡克進行的。



改革開放40多年來，中國經濟社會各方面飛速發展，為世界作出了更多貢獻。共建“一帶一路”已經成為當今世界規模最大、最受歡迎的國際合作公共平台之一。在當前保護主義、單邊主義抬頭的背景下，德國願與中國積極攜手，在多領域、多維度為兩國創新合作與共贏發展提供正能量。我認為，共建“一帶一路”是全方位合作的高效平台，讓沿線國家共同發展，共享繁榮。參與各方在充分發揮各自優勢的基礎上進行真誠合作，產生1＋1>2的效果。



希望在共建“一帶一路”框架下，德中兩國進一步加強在能源、經貿、教育、衛生、旅遊等領域的合作。機械和設備製造是馬格德堡市的傳統產業。近年來，馬格德堡市注重支持企業的技術創新，大力發展智能化。中歐班列讓不少創新技術型企業大大提高了運輸效率，降低了生產成本，增強了競爭力。得益於此，越來越多的中國企業選擇了投資德國。目前，已有多家中企在薩克森—安哈爾特州進行投資，其中包括中信集團、新鬆機器人、沈陽機床集團等。我們將充分利用中國經濟發展帶來的新機遇，在農業機械化、風電、基礎設施等領域與中國加強合作。



共建“一帶一路”讓沿線人民增進相互理解。德國在職業教育領域有著豐富經驗，我們非常歡迎中國學生到德國來學習。與此同時，越來越多的德國年輕人也喜歡上了迅速發展的中國，他們很有興趣到中國學習，親身體驗中國文化。



在環保領域，中國取得了很大進展。中國以自身的真實經驗告訴世界，綠色發展才是健康可持續的發展。綠色、環保領域的合作可以成為共建“一帶一路”的重要內容。