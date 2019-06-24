雄中生拿《為什麼愛說謊》跟韓國瑜合影

雄中男學生拿著一本《為什麼愛說謊》跟韓國瑜合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月24日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天再度跟畢業生及模範生合影，韓之前的“摸頭”動作引起爭議後，改成“拍肩”。合影過程擊掌、擁抱、遞卡片的溫馨畫面不少，不過有一位雄中生拿一本《為什麼愛說謊》上台跟韓合影，立刻成為媒體關注焦點。韓國瑜結束合影活動後則快閃離開，并沒有接受媒體訪問。



這次是韓國瑜上任後第一次跟畢業生及模範生合影，利用機會搞怪的學生不少。



韓國瑜24日下午來到新莊高中跟今年度模範生、市長獎畢業生進行合影，這次是第四場，對象是中高雄地區的三民、苓雅、永安、彌陀、梓官等5區的國中小及高中學生，總共有751人。高雄市教育局總共舉辦五場合影活動。



韓國瑜拍照的速度相當快，幾乎10秒鐘就拍完一人，不過原本前幾場韓國瑜合影後都會摸摸學生的頭，但是遭到反映有人不喜歡被摸頭，因此這一場不摸頭，改成只有拍肩膀。



由於第二場被學生嗆“覺得韓市長選‘“總統”’很可笑，醒一醒不要讓感性壓過你的理性。第三場也被學生穿上“溜之大吉”的衣服酸。這一場仍然被媒體緊跟不放，全程盯緊緊。此外，也有不少校長親自帶隊坐鎮，特地來盯場。



合影過程中，有一位高雄中學學生拍照時，拿著著名心理叢書《為什麼愛說謊》與韓國瑜合影，似乎意有所指，但事後被媒體追訪時則不願受訪，并說被媒體圍著很不舒服，隨即就快閃離開現場，似乎不願成為被媒體大作文章。



今天也有國小女學生穿著青天白日衣來跟韓國瑜拍照，她受訪時說是媽媽希望她穿的，因此感覺有點不好意思，還特地加了一件牛仔外套。也有不少學生主動跟韓國瑜擊掌，更有數個高中男學生主動跟韓國瑜擁抱。韓國瑜也收到不少學生寫卡片為他加油打氣。