王毅與非洲客人分別舉行會談、會見

中評社北京6月24日電／國務委員兼外交部長王毅23日在北京分別與來華出席中非合作論壇北京峰會成果落實協調人會議的塞拉利昂外長圖尼斯、加蓬外長比利、喀麥隆外長姆貝拉、聖多美和普林西比外長平托、索馬里外交與國際合作部部長阿瓦德、馬達加斯加外長奈納、剛果共和國外長加科索、塞內加爾外長阿馬杜·巴舉行會談、會見。

（來源：人民網）