400多名737MAX飛行員狀告波音

RT報道截圖（來源：環球網） 中評社北京6月24日電／一紙訴狀，執飛波音737MAX客機的400多名飛行員前日將波音告上法庭。“今日俄羅斯”（RT）23日報道這則消息時說，針對美國航空巨頭波音公司的這起集體訴訟，指控波音在追求快速回報的過程中，掩蓋傳感器故障問題，並使得飛行員對這一點一無所知。

RT說，這一法律行動由一名飛行員發起，媒體看到的法庭文件中稱他為“飛行員X”。受訓執飛737MAX的400多名飛行員已加入到了他的行列。他們指責波音對安裝在客機上的故障設備所引發的的已知擔憂保持沉默。



RT稱，這起訴訟要求補償飛行員因停飛而遭受的工資損失以及精神上的痛苦。俄羅斯衛星通訊社英文網站23日報道介紹，訴訟於當地時間21日提出，波音被要求賠償數百萬美元。



訴狀說，波音“前所未有地掩蓋了737MAX已知的設計缺陷，可以預見地，這導致了兩架MAX客機墜毀，隨後全球停飛所有該型客機。”訴狀還稱，飛行員除了遭受其他經濟與非經濟損失，還將繼續遭受巨大的工資損失。RT說，這起訴訟將於10月由芝加哥一家法院審理。



埃塞俄比亞航空公司一架737 MAX 8客機今年3月10日起飛大約6分鐘後墜毀，157人遇難；印度尼西亞獅子航空公司一架同型號客機去年10月29日起飛10多分鐘後墜毀，189名乘客和機組人員遇難。多方調查顯示，客機自動防失速的機動特性增強系統（MCAS）失誤啟動，可能導致這兩起空難。包括美國在內，多個國家和地區此前宣布停飛或禁飛737MAX系列客機。



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