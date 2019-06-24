聯邦快遞就拒寄華為手機道歉

中評社北京6月24日電／聯邦快遞再因華為道歉！據路透社23日報道，聯邦快遞日前以美國政府禁令為由，將美國科技雜誌《個人電腦》一名編輯從英國寄往美國的華為手機退回，在“理直氣壯”地表示有關舉動“合理”後，聯邦快遞22日又改稱“搞錯了”，這番自相矛盾的解釋引起外界不滿。



報道稱，針對這次“拒寄風波”，聯邦快遞當地時間22日發表聲明稱，有關包裹（《個人電腦》所寄送的華為手機）“被錯誤地退還給托運人”，該公司為此次“錯誤操作道歉”。聯邦快遞還稱，“作為一家跨國公司，我們每天承運超過1500萬個郵件包裹，我們致力於在遵守所有規定和規則的情況下，盡量減少為符合不斷變化的美國監管環境而調整運營方式給客戶帶來的影響。”



美國科技網站The Verge稱，聯邦快遞這一聲明“大幅度扭轉了此前立場”。據報道，聯邦快遞給《個人電腦》編輯的退件說明顯示，退回包裹的原因是“美國政府與華為及中國政府之間的問題”。在雜誌社對這一說明提出異議後，聯邦快遞客服賬號還在推特上直接回復說：“5月16日美國將華為及其68個子公司列入‘實體清單’，美國公司被限制了與清單所列某些實體的業務往來，給您帶來不便深感抱歉。”



聯邦快遞拒寄華為手機事件發生後，不少美國科技媒體、科技界人士以及網民都表示，此舉“過於神經質”。畢竟，《個人電腦》編輯部此次寄送華為手機，是為了重新評測後者旗艦產品P30 Pro，和華為公司本身毫無聯繫。他們質疑說：“難道普通人寄送乃至攜帶華為產品，也違反美國政府的禁令嗎？”華為美國公司發言人泰瑞·戴利也表示，聯邦快遞拒絕投遞華為手機，完全是對美國行政命令和“實體清單”的誤讀。



輿論認為，聯邦快遞此前就曾把華為公司在中國和亞洲其他國家之間寄送的包裹擅自轉運到美國，招來中國政府的調查。當時，該公司的理由也是“誤操作”。頻繁地發生所謂“失誤操作”，聯邦快遞的專業素質已引起外界廣泛質疑。

（來源：人民網）

