廣東前5月外貿實現正增長

中評社北京6月24日電／據海關總署廣東分署統計，今年1至5月，廣東外貿進出口總值2.71萬億元人民幣，同比增長1.4%，佔同期全國進出口總值的22.4%。其中，出口1.63萬億元，增長4%；進口1.08萬億元，下降2.2%。實現貿易順差5465.3億元，擴大18.7%。



新華社報道，廣東外貿結構不斷優化。1至5月，廣東加工貿易進出口下降5.8%。保稅物流進出口3673.5億元，增長8.2%；跨境電商進出口345億元，增長73.2%。



廣東進出口主體中，民營企業比重提升。1至5月，廣東民營企業進出口1.37萬億元，佔比50.5%，比重提升2.1個百分點。



廣東對東盟、歐盟進出口實現增長。1至5月，廣東對東盟3605.8億元，增長3%；對歐盟3404.8億元，增長15.7%，對“一帶一路”沿線國家進出口6299.4億元，增長3.9%。



出口上，廣東出口機電產品及勞動密集型產品均正增長。1至5月，廣東出口機電產品1.13萬億元，增長3.1%。同期，出口勞動密集型產品2707.1億元，增長1.5%。



進口上，廣東消費品進口增長顯著。1至5月，廣東進口農產品624.6億元，增長12.4%；進口消費品891.7億元，增長22.3%。