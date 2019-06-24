計劃裁員万余萬人 西門子遭新能源產業挑戰

中評社北京6月24日電／總部位於德國的能源巨頭西門子公司，日前宣布了一項涉及全球2700名員工的裁員計劃。



其實，西門子油氣與電力集團的此次裁員早有征兆——上個月該集團分拆上市時曾透露出一份全球裁員1.04萬人的計劃，預計到2023年完成。此次公布的2700人裁員計劃就是這超過1萬人裁員行動的一部分。



根據西門子油氣與電力集團的測算，這次萬人裁員將為企業節省 22 億歐元的成本。



說到此次裁員的西門子油氣與電力集團是西門子的能源板塊。根據公開數據顯示，西門子和通用電氣（GE）、三菱日立電力系統（三菱日立）占據了全球燃氣輪機市場份額前三，其中GE在 2018 年燃氣輪機的訂單數量居全球第一，三菱日立和西門子分列第二、第三位。



儘管業績輝煌，但是西門子此前曾發表聲明，稱由於新能源產業的崛起，燃氣渦輪機在全球範圍內的需求受到了影響，導致天然氣和電力業務拖累公司業績增長。鑒於能源行業發生了結構性變化，為提高公司競爭力，天然氣和電力業務需要節省5億歐元的成本。



事實上，由於近年來油氣行業持續低迷，除了西門子，很多全球性的能源巨頭都出現了業績下滑而不得不面臨裁員境地。



2015年，能源巨頭雪佛龍出現了13年來的首次虧損，不得不出售資產並且裁員。2015年7月底，雪佛龍宣布裁員1500人；緊接著同年10月30日又宣布裁員6000至7000名員工，約占全球員工總數的10%。



（來源：北京青年報）