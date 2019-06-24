中共中央政治局召開會議

中評社北京6月24日電／中共中央政治局6月24日召開會議，審議《中國共產黨機構編制工作條例》和《中國共產黨農村工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。



新華社報道，會議指出，機構編制資源是重要政治資源、執政資源，機構編制工作在加強黨和國家機構職能體系建設、深化機構改革、優化黨的執政資源配置方面發揮著至關重要的作用。《中國共產黨機構編制工作條例》的制定和實施，對於完善黨和國家機構法規制度，推進機構編制法定化，提升機構編制工作水平，具有十分重要的意義。



會議強調，做好新時代機構編制工作，要增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持機構編制工作服務於黨和國家事業大局，以完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化為導向，以推進黨和國家機構職能優化協同高效為著力點，完善機構設置，優化職能配置，提高效率效能，為決勝全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力制度和組織保障。



會議要求，各級黨委（黨組）要高度重視機構編制工作，加強組織領導，各級黨委組織部、編辦要協助黨委抓好統籌協調、督促指導，加強配套法規制度建設，相關職能部門要密切配合、分工協作，形成工作合力。



會議指出，制定《中國共產黨農村工作條例》，是繼承和發揚黨管農村工作優良傳統、加快推進農業農村現代化的重要舉措，對於加強黨對農村工作的全面領導，鞏固黨在農村的執政基礎，確保新時代農村工作始終保持正確政治方向具有十分重要的意義。



會議強調，要以實施鄉村振興戰略為總抓手，加強黨對農村經濟建設、社會主義民主政治建設、社會主義精神文明建設、社會建設、生態文明建設的領導，健全黨領導農村工作的組織體系、制度體系和工作機制，加快推進鄉村治理體系和治理能力現代化，加快推進農業農村現代化，堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作重中之重，堅持農業農村優先發展，堅持多予少取放活，推動城鄉融合發展，集中精力做好脫貧攻堅工作，走共同富裕道路。要加強農村黨的建設，把農村基層黨組織建設成為宣傳黨的主張、貫徹黨的決定、領導基層治理、團結動員服務群眾、推動改革發展的堅強戰鬥堡壘，發揮黨員先鋒模範作用，讓基層黨組織和基層幹部更好服務群眾，真正為群眾排憂解難。



會議還研究了其他事項。