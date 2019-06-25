兩岸社團代表北京聚首 交流職工服務心得

台灣方面與會的勞動界、青年界、婦女界、衛生界代表30餘人於當日下午赴北京職工服務中心參訪，並就雙方關心的問題座談交流。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京6月25日電（記者 徐夢溪）首屆“海峽兩岸社團聯誼會”24日上午在京開幕，台灣方面與會的勞動界、青年界、婦女界、衛生界代表30餘人於當日下午赴北京職工服務中心參訪，並就雙方關心的問題座談交流。



北京市總工會副主席王敬東在座談會上表示，今年年初習近平總書記在告台灣同胞書發表40周年紀念會上的講話，全面闡述在立足新時代，民族復興新征程中，推進祖國統一的重大政策主張，此舉在海峽兩岸和國際社會引起強烈反響。值此之際，兩岸各界積極交流，對話合作，對兩岸民間交流交往注入生機。北京總工會進而台灣交往層面擴大交流領域，開展了優秀工會工作者等多層面對口交流，雙方互相了解、學習、借鑒，從而推進京台工會合作，深化了感情。兩岸之間的友好關係來之不易，兩岸融合的民意不可違。希望以此次活動舉辦為契機，探討京台社團活動的新形勢，促進兩岸關係和平發展。



台灣總工會理事長蔡明鎮表示，多年來兩岸社團交流不斷擴大和深化，兩年社團幹部彼此建立了深厚情意。今天大家聚集在此，目的是探討如何進一步深化社團交流，進而共同促進海峽兩岸發展。兩岸社團交流常態化，加深了兩岸交流合作的空間。我們深知，海峽兩岸只有在和平發展情況下才能取得共同最大利益，海峽兩岸社團必須堅持平等、互信、合作下，逐步深化兩岸社團交流合作，才能為兩岸關係發展產生重要積極的作用。



隨後，北京市總工會職工服務工作部部長孫明介紹北京市總工會整體情況，他表示，自2009年開始，北京市總工會著手推進三級服務體系建設，打造服務型工會，經過十年來的發展，建立了全覆蓋的服務體系，實行了實名制的會員管理，提供了普惠制的職工服務，構建了社會化的工作格局。



與會台灣代表對北京市職工服務興趣十足，在交流環節中多次發問。婦女菁英聯盟總會長黃喜惠關注女性權益，問到：“從性別角度出發，我們和北京市婦聯長期接觸，發現她們也在做嬰兒服務和心理輔導，這一方面職業總會和婦聯怎麼做分工？4000多家母嬰關愛室，請問房間內內容是什麼樣的，設置在哪裡，我想了解和北京有什麼不同。”



婦女菁英聯盟副總會長詹雅竹關注職工權益問題，連續發出兩問：工會組織怎麼建立？如果一個企業主跑掉，如果保護職工，實際結果如何？



對於這些問題，與會的北京市總工會人員一一耐心解答。就此，王敬東表示，各界同胞取長補短，擴展視野，搭建平台，為兩岸關係健康平穩發展貢獻力量。希望以此次活動舉辦為契機，探討京台社團活動的新形勢，促進兩岸關係和平發展。



首屆“海峽兩岸社團聯誼會”由東城區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會，中華兩岸經貿投資文化教育協會共同舉辦。活動邀請到來自海峽兩岸的100多個社團，共計300餘人出席，以“聯接、聯動、聯融”為主題，組織開展主題演講、協會對接、行業推介和實地參訪等一系列的交流活動，按照“經濟科技、文化教育、工青婦衛、公益社會”四大類，分別進行對口交流和行業對接。

