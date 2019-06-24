家樂福中國股權變動，蘇寧國際擬48億接盤

中評社北京6月24日電／蘇寧將成家樂福中國控股股東；家樂福多次被傳出售中國業務，曾與騰訊國美京東關係“曖昧”



6月23日，蘇寧易購公告稱，公司全資子公司蘇寧國際擬出資48億元收購家樂福中國80%股份。本次交易完成後，蘇寧易購將成為家樂福中國控股股東，家樂福集團持股比例降至20%。



蘇寧易購表示，公司通過收購家樂福中國能夠進一步豐富公司智慧零售場景布局，加快大快消類目的發展，有利於降低採購和物流成本，提升公司市場競爭力和盈利能力。



據家樂福官網介紹，家樂福集團成立於1959年，是大型綜合超市概念的創始者，歐洲主要的國際零售連鎖集團之一，業務遍及全球30多個國家和地區，運營近1萬家零售商店。家樂福於1995年正式進入中國大陸市場，是最早一批在中國大陸開展業務的外資零售企業。



蘇寧方面表示，家樂福中國在一二級城市的核心位置擁有大量優質且稀缺的網點資源，蘇寧家電家居、蘇寧紅孩子、蘇寧極物、蘇寧金融、蘇鮮生生鮮超市、蘇寧小店即時配送等業務，都可以與商超業態進行模塊化對接。蘇寧零售體系4億會員及家樂福中國3000萬忠實會員也將形成有效互補，豐富蘇寧現有的會員生態。



蘇寧將對家樂福門店進行全面的數字化改造，構築線上線下融合的超市消費場景。蘇寧線下超過6000家蘇寧小店可與家樂福門店聯合，完善最後一公里配送網絡，提高到家模式的效率並節約物流成本。



“家樂福中國的門店位置比較優質，所以48億元的收購價並不高”，家電產業觀察家、中國家用電器商業協會常務副秘書長張劍鋒認為，蘇寧收購家樂福中國有利於其全渠道布局，結合蘇寧易購原有門店進行分層次經營。

