特朗普將訪問韓國　商討半島無核化問題

中評社北京6月24日電／據外媒報道，韓國青瓦台24日表示，美國總統特朗普將於6月29日至30日對韓國進行為期兩天的訪問，討論重啟與朝鮮核談判的方法。



青瓦台發言人表示，特朗普將於29日開始訪問，並在30日與韓國總統文在寅舉行峰會。



在訪問韓國前，特朗普將出席在日本大阪舉行的20國集團領導人峰會。



青瓦台此前稱，此次會談上，雙方將在密切合作的基礎上，就朝鮮半島無核化、構建持久和平機制和加強韓美同盟的方案進行協商。今年4月韓美領導人曾在美國華盛頓舉行會談。



（來源：中新網）