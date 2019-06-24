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特朗普將訪問韓國 商討半島無核化問題
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2019-06-24 17:46:08
中評社北京6月24日電／據外媒報道，韓國青瓦台24日表示，美國總統特朗普將於6月29日至30日對韓國進行為期兩天的訪問，討論重啟與朝鮮核談判的方法。
青瓦台發言人表示，特朗普將於29日開始訪問，並在30日與韓國總統文在寅舉行峰會。
在訪問韓國前，特朗普將出席在日本大阪舉行的20國集團領導人峰會。
青瓦台此前稱，此次會談上，雙方將在密切合作的基礎上，就朝鮮半島無核化、構建持久和平機制和加強韓美同盟的方案進行協商。今年4月韓美領導人曾在美國華盛頓舉行會談。
（來源：中新網）
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