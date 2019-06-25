陳學聖看王金平戰略：現在不能說不選

藍委陳學聖。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月25日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨“立委”陳學聖下午接受中評社訪問時表示，前“立法院長”、不分區“立委”王金平不參加黨內2020初選，還造勢頻頻喊出參選到底，因為王金平如果現在就說他不選的話，影響力會瞬間降低很多，所以他要累積能量，等國民黨找他談。



2020“立委”選舉，陳學聖原屬桃園第三選區（中壢區），確定轉戰桃園第六選區（八德、大溪、復興三區和中壢區的12個里），與配合民進黨團運作的無黨籍“立委”趙正宇相爭。



陳學聖直言，如果王金平現在就說他不參選，影響力會瞬間降低很多，對王金平來說，只有繼續往前走，沒有停下來的空間，就像現在長榮航空勞資雙方對立，誰先示弱誰就會先垮。



陳學聖指出，王金平想的是如果走到最後，也許藍營參選人他最強也說不定，這也不能說絕對不可能；即使王金平不是最強，也會累積成一定的能量，到時候，變成所有國民黨的參選人不管是誰出線獲得提名，都必須重視王金平的存在，不能忽視他。



陳學聖向中評社研判，一旦王金平累積的力量到達一定的程度，以他過去在“立法院”公道伯的形象，或許就可以發揮整合性的關鍵角色，所以他現在就是在累積能量當中。至於他的能量會不會形成一股可觀的力量，只要在這過程當中，王金平不去傷害任何一位國民黨參選人，他就會有可能成為集合最大公約數力量的人。



外界都會揣測王金平思考未來的位子，陳學聖說，王金平想的不是位子，而是思考能量能累積多大，因為只要有能量，就有影響力，自然可以“水到渠成”，王金平不必去找國民黨任何人談，因為只要他的力量夠大夠強，自動會有人去找他談，因為到時候國民黨若想重返執政，就一定得借重他的力量。