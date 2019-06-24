臉書擬發加密貨幣引熱議

中評社北京6月24日電／美國社交媒體企業臉書近日宣布將發行加密數字貨幣Libra，引發市場關於其可靠性、波動風險和數據安全等方面的熱議。分析人士指出，臉書及其合作企業用戶規模龐大，或將為這一加密貨幣帶來大量用戶，並在金融領域產生一定影響，但項目還處於早期階段，其發展仍有待觀察。



臉書方面表示，Libra基於區塊鏈技術，由真實資產支撐、獨立協會管理。目前，協會創始成員包括萬事達、威士、Paypal和優步等28家知名企業。臉書希望明年正式運營該貨幣時，協會成員能達到100家。臉書還將為用戶提供Calibra錢包服務，將錢包植入即時通信軟件，方便用戶存儲、支付或交易貨幣。



中國人民大學金融科技研究所高級研究員蔡凱龍說，從設計機制上看，Libra擁有抵押資產，由有影響力的聯盟發行，可按需發幣，不必採用比特幣那樣的“挖礦”機制。另外，此加密貨幣幾乎沒有手續費，對現實中的支付，特別是跨境支付影響將十分明顯。



美國耶希瓦大學商學院教授黃河告訴記者，臉書在全球有幾十億用戶，此次發幣重在打造全球性金融服務設施。一旦用戶對臉書牽頭打造的這一設施形成依賴，其他類似平台將遭受衝擊。



美國銀行分析師賈斯廷·波斯特認為，臉書旨在通過發行加密貨幣進入一個龐大市場。



針對Libra錨定由多國法幣組成的一籃子貨幣，有分析人士表示，這可能會對主權貨幣構成一定挑戰，例如在通貨膨脹率較高的國家，人們或許更願意持有Libra。不過，也有專家對此觀點表示質疑。



多國立法和監管機構均對Libra可能帶來的影響表示擔憂。美國國會眾議院金融服務委員會主席瑪克辛·沃特斯要求臉書延期發行此貨幣，直至國會和監管機構完成審查。歐洲議會德國議員馬庫斯·費貝爾則呼籲監管機構高度警惕臉書發行貨幣，並希望歐洲委員會制定監管框架。



蔡凱龍表示，Libra上線需要應對的最大問題是各國政府的監管，其中美國政府的態度極其重要。由於項目仍處初始階段，美國政府態度尚不明朗，美國內部意見也沒有統一。



另有專家指出，Libra是一種通用數字貨幣，但使用這種貨幣的移動端軟件及服務還是必須遵守所在國市場規則、接受本地監管。



（來源：新華網）