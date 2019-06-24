德籍IS成員下落不明　議員指責政府不作為

中評社北京6月24日電／德國《星期日世界報》23日報道，目前有160多名極端組織“伊斯蘭國”（IS）的德籍成員下落不明，其中多數人或已死亡，但不排除個別人可能隱姓埋名潛逃。



德國政府數據顯示，2013年之後，約有1，000名德國人前往中東加入“伊斯蘭國”恐怖組織。其中，三分之一的人已返回德國，部分人死於戰場，部分人被收押監獄，但還有一部分人下落不明。報道稱，目前德國政府失去了160多名前往敘利亞或伊拉克的“伊斯蘭國”德籍成員的下落。



德國內政部是在日前答覆自由民主黨籍議員質詢時透露上述消息的。



德國國防部表示，許多失蹤的德籍“伊斯蘭國”成員已經在戰爭中死亡，但“在極少數情況下，有些人可能隱姓埋名成功潛逃。”



德國外交部指出，目前德國政府已發布“伊斯蘭國”成員的通緝名單並頒布入境禁令，在“多種措施”之下，“伊斯蘭國”成員要重新入境德國會變得更加困難，德國境內的“伊斯蘭國”追隨者也將能夠很快被發現。



然而德國自由民主黨籍議員琳達.滕德伯格（Linda Teuteberg）對此提出質疑。她告訴《世界報》，除了在歐盟外部邊境實施的零星保護措施，德國政府迄今還沒有採取進一步措施防止潛在的“伊斯蘭國”逃犯再次入境德國，這一點十分令人擔憂。滕德伯格指責政府“完全沒有解決德籍恐怖分子問題的打算”。



滕德伯格還說：“在解決關於被拘留在衝突地區的德籍‘伊斯蘭國’成員，以及現在回到德國的200多名前‘伊斯蘭國’成員的問題上，政府同樣沒有很好的作為。”她補充說，要解決這一問題，就必須加強德國當局調查和起訴海外戰爭罪行的能力。



（來源：中央廣電總台國際在線）