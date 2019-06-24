近一半俄羅斯人不支持一天工作四天

中評社北京6月24日電／據俄羅斯《報紙報》6月24日報道，俄羅斯近期一項民調顯示，將近一半的俄羅斯人不支持一周上四天班的工作制度。



據全俄民意調查中心近日的調查顯示，48%的受訪者不支持一周工作四天的工作制度，29%的受訪者表示支持，17%的受訪者表示一周工作幾天都無所謂，另有6%的受訪者表示難以回答。



在不支持該工作制度的受訪者中，有40%的人認為工作日的減少會影響工資水平和生活質量。14%的人認為，減少工作日可能會導致某些社會惡習的增多，例如酗酒或吸毒成癮。居住在50萬人口以下城市或鄉村的居民，以及年齡在60歲以上的居民最不歡迎一周四天的工作制。



全俄民意調查中心負責人瓦列裡·費德羅夫表示，受訪者的擔憂主要跟收入可能會減少有關，對於那些最貧困的人群、退休人員來說，這至關重要。



受訪者們也指出減少工作時間的好處，他們認為一周工作四天可能會有助於身體健康狀況的改善，延長壽命，還可以有更多時間陪伴家人。在支持四天工作制的人中，莫斯科、聖彼得堡以及人口在100萬以上城市的居民較多。從年齡上來看，25－34歲的年輕人占大部分。



據此前消息，俄羅斯總理梅德韋傑夫6月11日在瑞士日內瓦舉行的國際勞工大會上表示，得益於技術進步，我們不僅可以減少一些工作崗位，還可以減少人們的工作時間。未來，人們很可能一周只工作4天。



（來源：中央廣電總台國際在線）