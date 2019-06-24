韓媒：麻辣燙受歡迎，中國啤酒在韓銷量大增

（來源：中國新聞網） 中評社北京6月24日電／據韓國《中央日報》日前報道稱，中國啤酒近來在韓國銷量大增，正影響著韓國整體進口啤酒的格局。分析認為，最近在韓國流行的“麻辣燙”成為推動中國啤酒銷量的“幕後功臣”。



據報道，韓國CU便利店在對最近五年各國啤酒的銷量比例進行分析後發現，一直穩居銷量榜第一名的日本啤酒銷量有所下降，而中國啤酒的銷量則大幅上升，成了韓國市場的新興“強者”。



2014年時，韓國的進口啤酒銷量中，日本啤酒的占比達到38.1%，但在2019年下降至27.5%；相反，中國啤酒的銷量占比則從2014年的4.9%上升到2019年的10.2%，上升了一倍還多，排名也從第七名上升到第三名。



有分析認為，近來在韓國備受歡迎的“麻辣燙”大大推動了中國啤酒的銷量。



報道稱，在韓國，吃“麻辣燙”的人越來越多。原本聚集在大林洞和建國大學附近的麻辣燙餐廳在最近一兩年時間裡已經擴散到光化門、汝矣島、江南地區，甚至滲透到了社區胡同商圈。



隨著“麻辣燙”、“麻辣香鍋”等中國特色食物受到韓國消費者的追捧，被稱為麻辣“伴侶”的青島啤酒的銷量隨之大幅增加，成為韓國便利店銷售額第二多的進口啤酒。



據悉，除了去餐廳大快朵頤，自己在家做“麻辣燙”吃的韓國人也越來越多。據韓國一電商平台數據顯示，2019年，中國香辛調料“麻辣粉”和“麻辣燙”食材的銷售額比2018年增加了96倍以上，麻辣香鍋製作材料的銷售額也比2018年增加了41倍以上。



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