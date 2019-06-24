蓬佩奧：希望特朗普的信可以重啟朝美會談

中評社北京6月24日電／據朝中社23日消息，美國總統特朗普向朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長、武裝力量最高司令官金正恩致親筆信。報道稱，金正恩看完特朗普的親筆信後，對信中包含良好內容表示滿意。路透社報道稱，美國國務卿蓬佩奧23日表示，他希望這封信可以為（朝美）新會談鋪平道路。



（來源：環球網）