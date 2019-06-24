長寧震區燕子成群飛舞，四川省地震局發聲

中評社北京6月24日電／6月23日傍晚，一則長寧震區燕子成群飛舞的視頻在網絡傳開，引發眾多網友熱議。23日晚，四川省地震局派專家前往核實，經核實，視頻真實。四川省地震局表示，從有記載的地震震例來看，過去的震例顯示部分地震前有動物異常，但宏觀動物異常與地震沒有一一對應的關係。



6月23日傍晚，一則長寧震區燕子成群飛舞的視頻在網絡傳開，引發眾多網友熱議。不少網友對此情景表達了擔心和猜測。



對此，四川省地震局於當日晚間在官方微博做出回應，稱：“我們有注意到不少網友反映紫竹園豆花飯店附近看到空中有很多燕子在飛，我們目前已派專家前往核實。請大家持續關注。”



24日凌晨，四川省地震局官方微博介紹，經核實，視頻真實，採訪附近居民了解的情況是，飛行的動物有說燕子，有說麻雀，有說燕耗子即蝙蝠，但根據居民聽到的聲音推測是蝙蝠的可能性大，出現時間有說最近三四天，有說昨天和今天，有說每年都有。



從有記載的地震震例來看，過去的震例顯示部分地震前有動物異常，但宏觀動物異常與地震沒有一一對應的關係。影響動物習性異常的因素有很多，建議大家有條件的可以咨詢相關動物專家或上網查詢相關知識。



建議大家了解自己所住房屋是否按抗震設防要求建設，若符合抗震設防要求，請放心回家住。



現在地震謠言已經成為有感地震的次生災害之一，大家不要相信，也不要傳播；掌握必要的應對技能比擔心更有效。



（來源：中國新聞網）



