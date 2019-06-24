章瑩穎案律師：給嫌犯定罪不簡單

中評社北京6月24日電／當地時間6月21日，章瑩穎案檢辯雙方在經過八天，共傳喚了35名證人作證之後，分別結束了證據階段。當地時間6月24日，雙方將向陪審團致結案陳詞，之後陪審團將回到會議室，開始他們對案件的討論。章瑩穎家屬代理律師王志東對中新網記者表示，在美國要給刑事案嫌犯定罪並不簡單，對所有關心此案的人而言，這將是最期待又最緊張的時刻。



法官安排檢辯雙方律師在當地時間6月24日分別進行結案陳詞，之後案件將交給陪審團。



王志東律師介紹稱，陪審團會帶著法官關於討論程序和如何判斷證據的指示，在專門用於討論的房間裡開始決定被告是否有罪。如果陪審團經討論和表決達成一致結論，他們會通知法官，回到法庭宣布陪審團的決定。如果陪審團在相當時間(數日)內仍然不能統一意見，那麼這次審判就相當於流審。檢方可以要求重新安排審判，但是這種做法可能性比較小。



給刑事案嫌犯定罪並不簡單



王志東律師指出，在美國要給刑事案嫌犯定罪並不簡單。首先，美國採用“無罪推定”原則，意思是在判定嫌犯有罪前，嫌犯被假定無罪。



其次，刑事案件中的“舉證責任”完全在檢方。檢察官有責任證明嫌犯犯罪，但嫌犯沒有責任自證無罪。嫌犯只要設法說明檢方的證據沒有達到定罪標準。



第三，美國的刑事定罪標準為“排除合理懷疑”，意思是如果陪審團有任何合理的懷疑，使他們認為嫌犯可能沒有按檢方證明的那樣實施了犯罪，那他們則不能給嫌犯定罪。



最後，12名陪審團成員必須就定罪結果達成統一意見。所以綜合來說，給嫌犯定罪的標準很高。



（來源：中國新聞網）